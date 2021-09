Il Lago di Como super star della Tv olandese: 15 giorni di riprese da Bellagio a Tremezzina

Il lago di Como continua ad affascinare tutto il mondo specialmente il ramo comasco che viene spesso scelto da grandi stilisti per i loro spot, da moltissimi vip come location per nozze, cerimonie, eventi speciali o come destinazione per passare anche solo un semplice weekend.

Adesso è la volta di una troupe di Rtl 4, la più importante emittente televisiva privata olandese, approda sul Lario e il Lago di Como diventa lo scenario di un nuovo show televisivo.

La troupe ha scelto, come base operativa delle riprese, la location “Il Rudere - The Writer’s nest” di Faggeto Lario, residenza dello scrittore comasco Giuseppe Guin.

La Radio Télévision Luxembourg 4, emittente con il maggior indice di ascolti del Paese, è ??un canale di intrattenimento, con un palinsesto generalista di informazione, talk show e talent show. È di proprietà di RTL Nederland, una filiale del gruppo RTL.

La stazione ha tre canali TV gemelli: RTL 5, RTL 7 e RTL 8 e quattro canali TV tematici: RTL Z, RTL Lounge, RTL Crime e RTL Telekids.

A guidare la troupe, composta da una decina di persone, approdata in questi giorni sul lago di Como, c’è Beau Van Erven Dorens, cinquant’anni, quattrocentomila follower, da vent’anni presentatore e produttore della stessa emittente.

«Sono innamorato del lago di Como - afferma - e sono certo che i nostri telespettatori apprezzeranno questi scenari da favola. Con questo programma vogliamo far conoscere le bellezze di questo angolo magico, dove si uniscono in un sola emozione, la natura, le montagne, l’acqua, la storia e la cultura . Sono davvero incantato dal lago di Como».

15 giorni sul lago di Como

Il lavoro di produzione durerà quindici giorni, con riprese anche nelle principali località del lago, da Bellagio a Villa Balbianello, da Varenna alla Tremezzina. Nella location di Faggeto verranno ambientati gli Show intervista, condotti da Beau Van Erven Dorens, che incontrerà e dialogherà con una serie di personaggi molto affermati e seguiti dal pubblico olandese.

Tra gli ospiti che verranno ospitati al Rudere in questi giorni, ci sono la vincitrice di The voice 2016, Maan de Steenwinkel, la modella e attrice Miljuschka Witzenhausen, le cantanti Edsilia Rombley e Nick Schilder, i comici Tijl Backhand e Claudia de Breij, il virologo Ernest Kuipers, il dj Ruud de Wild.

«È un vero onore aver potuto accogliere ed ospitare, in una delle proprietà più esclusive e rappresentative della bellezza del lago di Como (Il Rudere- The Writer’snest) da noi gestita, una squadra televisiva come quella di RTL4 - afferma Simone Majeli, di Rent All Como - Questo è stato un anno sicuramente molto delicato per la situazione sanitaria che stiamo affrontando da tempo, un anno da valutare però in un’ottica del tutto positiva nel distretto comasco, perché segna da questa primavera una netta ripresa e l’interesse sempre crescente delle persone verso le destinazioni che riguardano il nostro splendido lago e i diversi scenari che offre. Il rinnovato afflusso di turisti stranieri provenienti dal nord Europa ne è la più vivida testimonianza!».

Con l’approdo della Tv olandese si chiude dunque una positiva stagione nella quale il “Rudere” di Faggeto Lario è stato scelto, come luogo appartato di vacanza, da attori, stilisti, scrittori, intellettuali, imprenditori e produttori cinematografici, sui quali ovviamente, per loro espressa richiesta, è stato mantenuto un doveroso riserbo.