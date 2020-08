Monica Bellucci e Vincent Cassel insieme per un giorno a Bellagio per la figlia Deva

Avevamo scritto, qualche giorno fa, della presenza, a Bellagio, di Deva Cassel, figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel. La giovane si trovava sul lago di Como per girare uno spot per Dolce&Gabbana, di cui ha postato qualche foto del backstage sul suo profilo Instagram (dove, in effetti, aveva taggato anche mamma e papà).

Discreti, anzi quasi invisibili, i due ben più noti genitori che, per amore della figlia, si sono ritrovati anche loro per un giorno a Bellagio, per assistere alle riprese. La mamma, Monica, era già sul lago con la figlia, mentre il padre Vincent, le ha raggiunte per un giorno. Sono i paparazzi di Chi, diretto da Alfonso Sognorini, ad averli immortalati pochissimi giorni fa. Le foto del settimanale li ritraggono insieme nella bellissima terrazza del Grande Hotel Villa Serbelloni, complici e sorridenti. Con loro anche Leonie, di soli 10 anni, la figlia più piccola, tenuta lontana dai riflettori.

Molti i sostenitori di questa coppia, anche se, Vincent Cassel ora è sposato con la giovanissima Tina Kunakey, da cui ha avuto una figlia nel 2019. Nessun ritorno di fiamma dunque, ma solo l'amore per la figlia Deva li ha riuniti proprio a Bellagio, sul lago di Como. Solo per un giorno.