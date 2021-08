Lago di Como, al Grand Hotel Tremezzo arriva Naomi Biden, nipote del presidente degli Stati Uniti

La 27enne, studentessa alla Columbia, è molto legata al nonno Joe Biden che ha appoggiato in tutta la campagna elettorale

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden non ha mai fatto mistero che per lui la sua famiglia sia molto importante e la nipote Naomi, 27enne studentessa di legge alla Columbia ha avuto un ruolo fondamentale nella campagna elettorale. La ragazza appassionata di politica è molto legata al nonno che ha accompagnato in alcuni viaggi internazionali tra cui la Cina, la Turchia e la Nuova Zelanda.

Ma almeno fino a ieri 29 agosto si trovava in Italia, sul lago di Como al Grand Hotel Tremezzo dove si vede in una foto, da lei stessa postata sul suo proficlo Instagram con lo sfondo del lago e dell'inconfondibile piscina del lussuoso Hotel.

In un momento storicamente cosi delicato, che vede il presidente Joe Biden, nonno di Naomi impegnato nella questione afghana, la giovane nipote sembra rilassarsi sulle sponde del lago. Piu di 180mila follower e una semplice dicitura sotto la foto che ha gia raccolto quasi 15mila like: aperitivo.