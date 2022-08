Jennifer Lopez e Ben Affleck, luna di miele sul lago di Como e visita a George

In questa estate dove il lago di Como è sembrata davvero una succursale di Hollywood, quando dopo l'arrivo di Michael Jordan credevamo di aver raggiunto il massimo dello splendore da red carpet ecco che arrivano loro, la coppia dell'anno, del ventennio forse: Jennifer Lopez e Ben Affleck. I due, per chi non lo sapesse, si sono sposati il 17 luglio 2022 a Las Vegas, nella famosa Little White Wedding Chapel e poi pochi giorni fa in Georgia, nella tenuta di lui. La loro storia però cominciò nel 2002 e durò fino al 2004. Le loro strade si separarono e dopo 18 anni si sono ritrovati e sposati (due volte, per sicurezza!) e poi sono arrivati sul lago di Como.

Viaggio di nozze: lago di Como e Parigi

I Bennifer, così sono chiamati, avevano cominciato il viaggio di nozze a Parigi ma adesso sono arrivati sul lago di Como. Prima una cena romantica dove lei, di bianco vestita, era raggiante, passaggio al Grand Hotel Tremezzo e poi ospiti da George a Villa Oleandra. Questa, secondo i ben informati, la loro serata di ieri 23 agosto. Tutti gli occhi del mondo del Glam e dei vip è puntato sul lago di Como: dai giornali inglesi a quelli americani, le foto rubate dei primi momenti di Jennifer e Ben sul lago stanno facendo il giro del globo alla velocità del web. Un ritrono pazzesco per il turismo sul Como Lake che quest'anno, diciamocelo, non ha avuto rivali.