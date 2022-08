New York Times, la villa di Brunate a picco sul lago di Como è il nuovo sogno degli americani

Non è un mistero che gli americani amino il lago di Como: dopo l'arrivo di George Clooney, questo bisogna ammetterlo, le quotazioni del lago negli Usa sono notevolmente salite. Oramai sono 20 anni che George ha comperato Villa Oleandra e tanto lo dobbiamo anche a lui per aver fatto conoscere il Como Lake in tutto il mondo o se non altro per aver accelerato le cose. Ora è niente meno che il New Tork Times, il quotidiano più famoso del globo, a occuparsi del lago di Como con un articolo lunghissimo dove si mette in vendita una villa a Brunate. È un annuncio immobiliare a cui è stato dato un enorme risalto a livello mondiale. Nella sezione dedicata al mercato immobiliare, viene proposta la vendita di questa meravigliosa proprietà a Brunate e il paese con 1600 abitanti è diventato una star.

Si tratta di una villa Liberty costruita sulla roccia, con quattro stanze da letto, sei bagni e un grande terrazzo a picco sul Lago di Como. Brunate è diventata in meno di un mese una delle località più ambite e sognate negli USA anche grazie anche alla descrizione che ne fa l'agente immobiliare di Knight Frank sul New York Times: "Parte del suo fascino è che mentre Como è molto vivace, qui c’è un’atmosfera piacevole e calma, con grandi spazi e tranquillità in cima alla collina”

Il prezzo? 1,5 milioni di dollari, a cui aggiungerne 2000 ogni anno per la tassa di proprietà. What else?