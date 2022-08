Jennifer Lopez, una di noi: in coda a Menaggio davanti alla gelateria con il suo Ben

Non si comporta da diva la bellissima Jennifer Lopez che da ieri 23 agosto 2022 è sul lago di Como insieme al suo neo sposo, l'attore e produttore Ben Affleck. Come una turista qualsiasi si è messa in coda alla gelateria La Fabbrica del Gelato di Menaggio. Se c'erano le sue guardie del corpo sono state discrete e loro, i Bennifer, sembravano davvero due comuni mortali. Sereni e tranquilli in coda, solo un po' di indecisione per la scelta dei gusti del gelato e via, come nulla fosse, davanti agli sguardi di qualche passante che si è stropicciato gli occhi, credendo di sognare. In questo Jennifer e Ben avranno preso dal loro amico George Clooney che, oramai ospite di Laglio e del lago di Como da 20 anni, esce tranquillamente a cena nei suoi ristoranti preferiti. Così il sogno diventa realtà e i paesi sul lago sembrano davvero riportarci alla Dolce Vita all'italiana, in quelle atmosfere uniche che solo il nostro Belpaese sa regalare. Tornando a Ben e Jennifer sappiamo per certo che il gelato è stato di loro gradimento e speriamo di vederli in giro sempre così: naturali, spontanei come chi davvero vuole conoscere il luogo che va a visitare. Certo per chi stava servendo il gelato sarà stata una grande emozione...