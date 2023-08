Tre gite di Ferragosto con panorami mozzafiato sul Lago di Como ma lontani dal caos

Ferragosto è un'ottima occasione per fare qualche bella gita in mezzo al verde, approfittando dei panorami mozzafiato che il lago di Como, da qualsiasi angolatura, regala. Per la giornata di oggi ve ne suggeriamo tre: due sono per persone che non amano il caos, alla ricerca di luoghi ancora poco battuti da turismo così detto di massa, una invece è per chi magari resta a Como e ha voglia di fare una passeggiata partendo dalla città, per smaltire il pranzo abbondante. Come sempre ci facciamo accompagnare dalle immagini e dall'esperienza del fotografo e escursionista Maurizio Moro che è anche maestro di sci- snowboard-telemark, maestro di tennis e istruttore di Mountain Bike quindi siamo in mani davvero esperte (qui il suo profilo Instagram con i suoi scatti meravigliosi).

Da San Bartolomeo (Como) verso il balcone naturale

La partenza dell’escursione è la località San Bartolomeo in provincia di Como. La frazione si raggiunge con una strada lunga 10 chilometri, stretta e tortuosa che si prende da Sorico (indicazioni per Agriturismo Giacomino). Al termine della strada si trova una chiesetta dove lasciare l’auto.

La passeggiata inizia da li. Conviene seguire l'ampia carrareccia che si inoltra nel bosco al posto di seguire il sentiero a sinistra, più ripido, che comunque si immette sulla carrareccia più avanti (qui tutte le informazioni e il grado di difficoltà).

Da Como: 3000 gradini per smaltire il pranzo di Ferragosto

La passeggiata dei 3.000 gradini parte direttamente da Como, per la precisione da via Dottesio. Sulla strada verso il panorama mozzafiato troverete la scalinata.

La cosa meravigliosa di questo percorso è che, volendo, le ricompense sono due: il panorama, che in giornate nitide come oggi è meraviglioso oppure chi vorrà gratificarsi in altro modo potrà acquistare un pasticcino o qualche altra delizia in una delle pasticcerie storiche di Como, la centenaria La Luisita (aperta nel 1921).

Ecco la galleria fotografica e la spiegazione dell'escursione di Maurizio Moro.

La via della Poesia, la camminata con gli scorci più suggestivi sul Lago di Como

Un sentiero dedicato alla poetessa Elsa Somalvico realizzato nel febbraio del 2022. Lungo il cammino infatti troverete sparsi alcuni versi della poetessa a farvi compagnia.

ll percorso di sviluppa sopra Brienno che già di per sè è un borgo splendido dove si intersecano antiche stradine e si possono ammirare i caratteristici portici. Ospite d'onore di Moro e di sua moglie, il sindaco Matteo Vitali. "Brienno si trova sulla sponda occidentale del Lago di Como, da un lato la severità aspra delle montagne e della roccia, dall’altro la morbidezza dell’acqua".

Qui tutte le indicazioni e nella gallery sotto le foto di Moro.