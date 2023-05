La Via della Poesia, la camminata con gli scorci più suggestivi sul Lago di Como

Come ogni domenica ci facciamo accompagnare dalle immagini e dall'esperienza del fotografo e escursionista Maurizio Moro in qualche bella escursione sul lago di Como. Moro è anche maestro di sci- snowboard-telemark, maestro di tennis e istruttore di Mountain Bike quindi siamo in mani davvero esperte. La sua conoscenze del territorio ci fa scoprire scorci sempre nuovi perché la varietà e la bellezza dei panorami sul lago di Como è davvero qualcosa di incredibile. Oggi ci facciamo accompagnare dalle sue splendide foto alla scoperta della via della Poesia. Un sentiero dedicato alla poetessa Elsa Somalvico realizzato nel febbraio del 2022. Lungo il cammino infatti troverete alcuni versi della poetessa a farvi compagnia.

Nella gallery troverete tutti i meravigliosi scatti della camminata che richiede un impegno fisico medio ma ha qualche difficoltà tecnico-escurisionistica.

Il percorso di sviluppa sopra Brienno che già di per sè è un borgo splendido dove si intersecano antiche stradine e i caratteristici portici. Ospite d'onore di Moro e di sua moglie, il sindaco Matteo Vitali. "Brienno si trova sulla sponda occidentale del Lago di Como, da un lato la severità aspra delle montagne e della roccia, dall’altro la morbidezza dell’acqua.

Niente alberghi a 5 stelle, niente ville glamour e lungolaghi con le palme.Qui piuttosto si trovano piccole case addossate le une alle altre e viottoli che parlano chiaro sin dal nome, come Via labirinto". Una descrizione davvero calzante che troviamo proprio sulla pagina Facebook del primo cittadino che è una citazione da Il Curiosone.

Dopo aver visitato il grazioso borgo, all'altezza del Bar "Circolo A.I.C.S." ci si incammina lungo il percorso ben segnalato da cartelli.

Si faranno molti scalini e durante la camminata che apriranno suggestivi panorami sul Lago di Como.

Dati tecnici:

Percorso ad anello

Km: 4.5

Disl: 350 metri

Difficoltà tecnica: escursionistico

Impegno fisico: medio

