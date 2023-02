I 3mila gradini di Como: la ricompensa è il panorama sul lago (o un dolcetto in pasticceria)

Come ogni domenica insieme al nostro esperto fotografo e escursionista Maurizio Moro, ci facciamo indicare alcuni percorsi e escursioni facilmente percorribili partendo da Como. Oggi Moro ci suggerisce la passeggiata dei 3.000 gradini che parte direttamente da Como, da via Dottesio. Sono, per la precisione, 1.500 a salire e altrettanti per scendere. La cosa meravigliosa di questo percorso è che, volendo, le ricompense sono due: il panorama, che in giornate nitide come oggi è meraviglioso e, per chi vorrà gratificarsi, potrà acquistare un pasticcino o qualche altra delizia in una della pasticcierie storiche di Como la centenaria La Luisita (aperta nel 1921).

Ecco la galleria fotografica e la spiegazione dell'escursione di Maurizio Moro.

"Escursione comasca ad anello con partenza e arrivo dalla nostra Gelateria-Pasticceria preferita : La Luisita.

Un buon caffè in partenza pregustando già un bel tiramisù al ritorno con cappuccino e via si parte. Saliamo a Brunate da Peltrera "Sentiero Pigato" via Falchetto e scendiamo dal Sentierone via San Donato.

1500 gradini in salita e altrettanti in discesa, un buon allenamento.

Km: 8

Dislivello: 500 metri

Difficoltà: facile"

Buona passeggiata!