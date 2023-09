George Clooney lascia il lago di Como: Villa Oleandra sarebbe in vendita per 100 milioni

Il valore è quello già ventilato lo scorso anno: 100 milioni. E ora, dopo i rumors che parlavano di Villa Oleandra come possibile dimora da affittare per eventi di lusso, pare che la proprietà di George Clooney a Laglio, sul lago di Comi, sia in vendita. L'indiscrezione arriva da alcune testate internazionali come la rivista britannica Page Six. Stando alla fonte citata dalla testata inglese, la star americana e sua moglie Amal che non gradirebbe la grande attenzione mediatica cui sono sottoposti sul Lario, ormai meta davvero gettonatissima in tutto da tutto il mondo. Possibile che come in passato siano sono voci, tuttavia al momento la celebre coppia sembra preferire, almeno in Europa, la più tranquilla residenza acquistata in Provenza.