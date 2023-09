Le fantasiose ipotesi sull'addio di George Clooney al lago di Como: "Colpa dei Ferragnez"

La notizia (non ancora confermata) che George Clooney avrebbe messo in vendita Villa Oleandra e che stia per abbandonare, dopo 21 anni, il lago di Como sta facendo il giro del mondo. E per quanto al momento sia solo un rumor sussurrato dalla rivista britannica Page Six i comaschi, e non solo, ne parlano. Stando alla fonte citata dalla testata inglese sarebbe specialmente sua moglie Amal a non gradire la grande attenzione mediatica cui sono sottoposti sul Lario, ormai meta davvero gettonatissima in tutto il mondo.

I commenti dei comaschi alla notizia (migliaia) non si sono fatti attendere e ci sono anche ipotesi piuttosto fantasiose e divertenti sul motivo per cui il divo americano avrebbe deciso di andare via dal lago di Como.

Come sempre la platea è divisa in due: chi è molto dispiaciuto e chi, al contrario, è contento perché spera che con meno vip e meno pubblicità il lago possa essere di fatto restituito ai laghee.

Scrive Laura: "Mi piaceva prima che si "insediasse" a Laglio, poi è stato un susseguirsi di polemiche contro chi passava davanti a casa sua. Direi che è giusto che vada altrove!". Dello stesso parere, ma più generica la signora Titina che spera che il lago con meno vip torni a essere più vivibile. C'è anche chi sostiene, forse ironicamente, che Clooney si sia stancato del fatto che in molti stanno comprando casa sul lago. Scrive nel commento un nostro lettore: "Pare che Clooney abbia detto: "Pure i Ferragnez hanno comprato qui vicino, ma cos'è diventato il lago di Como? Vendiamo tutto e andiamo fuori dalle baxxe!".

C'è poi un gruppo di persone che crede sia intenzione di Clooney vendere sul lago di Como per investire a Noto, in Sicilia dove questa estate ha trascorso qualche giorno con la moglie Amal: "Il prossimo potenziale proprietario è un americano. Lui invece compra a Noto".

E mentre tutti si fanno la loro idea in merito qualcuno, giustamente, crede che in realtà l'anno prossimo come accade da 21 anni a questa parte George Clooney tra la fine di giugno e i primi di luglio, farà aprire le porte e le finestre della sua bella villa per trascorrere l'estate sul lago con la famiglia. La stima della casa venne fatta circa un anno fa e già allora si rumoreggiava di una possibile vendita. Storia vecchia quindi, e sono in tanti a sperare che il caro George, che ha dato tanto al lago di Como, finisca per restare.