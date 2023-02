Effetto Chiara Ferragni: il picco di ricerche sul web per Pognana Lario

Chiara Ferragni è davvero un'imprenditrice digitale. Innegabile la risolutezza e la tenacia con cui ottenga risultati in termini di visibilità ogni qualvolta decida di fare qualcosa. A Sanremo le due serate, quelle co-condotte da lei, hanno registrato record di ascolti. Parliamo del 62% per la prima e del 66% (12milioni e 256mila spettatori di media) per la finalissima di ieri sera 11 febbraio 2023, puntata che si è protratta fino alle 2 di notte con la vittoria di Marco Mengoni.

E così sulla scia del Festival della Canzone italiana ma specialmente dopo l'annuncio del settimanale Chi circa l'acquisto da parte dei Ferragnez di una villa sul lago di Como (il 20 gennaio 2023) ecco come l'effetto Ferragni si è fatto sentire anche per Pognana Lario.

Analizzando qualche dato di Google Trends vediamo che nei giorni in cui è stato svelato l'acquisto dell'immobile a Pognana la gente che ha cercato su Google il nome del bellissimo paese affacciato sul Lago è schizzato alle stelle. In Italia e soprattutto in Lombardia ma anche in tutto il mondo e in particolare in Svizzera e nei Paesi Bassi.

Considerando che nel 2020 quando visitò gli Uffizi di Firenze vi fu un vero e proprio boom di visitatori (con un +27% per cento di visite da parte dei giovani) possiamo dire che l'effetto Ferragni nel tempo, a distanza di due anni, non svanisce.

Dopo le fatiche di Sanremo Chiara è tornata nella sua casa a Milano, Citylife dove la aspettavano i suoi figli Leone e Vittoria. Adesso ci aspettiamo di vederla tornare, magari per qualche giorno di relax, sul lago di Como o proprio a Pognana dove nei giorni successivi alla divulgazione della notizia dell'acquisto della villa si sono visti ( e incontrati) i genitori del marito Federico Lucia (in arte Fedez). Per ora a parte qualche preoccupazione per l'aumento dei prezzi sugli immobili sollevata inizialmente da alcuni cittadini, gli abitanti di Pognana sembrano contenti di avere una nuova villeggiante vip. Una curiosità. Su Google Trends la Query associata al Como Lake resta sempre e solo una, a livello di personalità del mondo dello spettacolo e non solo: George Clooney. È ancora lui il Re del lago. Anche per il web.