CalenLario: 12 meravigliosi scatti del lago di Como

Quello che sta per finire è stato un anno davvero magico per il lago di Como. Dopo due anni di pandemia il 2022 ha riportato sul Lario un numero di turisti da record. Una stagione segnata dal caldo e dalle poche piogge e dall'eterna bellezza del Lario, ormai meta tra le più prestigiose al mondo. Abbiamo così deciso di omaggiare questi 12 mesi con un "CalenLario" che ripercorre tutte le stagioni, ognuna ricca del suo fascino, con alcune foto dei nostri articoli. In copertina , come scatto aggiuntivo, abbiamo scelto una foto di Lorenza Ceruti, splendida testimone delle bellezze del lago e della città. Così come Valerio Carletto e Maurizio Moro, che vogliamo ricordare con alcuni dei loro preziosi lavori del 2022.

Gennaio

Febbraio

Marzo

Aprile

Maggio

Giugno

Luglio

Agosto

Settembre

Ottobre

Novembre

Dicembre