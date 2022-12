La foto più bella del lago di Como: vince il concorso San Zeno di Maurizio Moro

Conosciamo tutti molto Maurizio Moro, che da anni è considerato il fotografo del lago di Como. I suoi scatti riescono sempre ad emozionare e a farci ricordare la meravigliosa essenza del luogo in cui viviamo. Dalla Valle Intelvi (dove vive) fino al lago e alla città, le immagini di Moro riportano la bellezza a ogni angolo del territorio, anche laddove sembra sbiadita o dimenticata. Non ci stupisce allora che sia lui, con lo scatto di San Zeno, in copertina, il vinitore di Wiki loves Monuments Lombardia e Lake Como speciale Torri e Castelli la cui premiazione si è tenuta ieri sera martedì 13 dicembre a Como. 1700 le foto inviate e valutate nel concorso dove Moro ha ottenuto più riconoscimenti: primo classificato in Wiki loves Monuments Lake Como sezione Monumenti con la foto di San Zeno, primo nella sezione Castelli e Fortificazioni con due foto Il Castello di San Lorenzo a Nesso e il Castello di Menaggio e infine in Wiki loves Monuments Lombardia è risultato primo nella sezione Castelli con il Castello di Corenno Plinio.

"Con questi risultati sono stato il fotografo più premiato, ci spiega Moro, direi una grande soddisfazione".

Ma non è tutto.

Il 3 Dicembre si era svolta la premiazione più importante di Wiki loves Monuments Italia, il concorso nazionale e qui su più di 22.000 foto inviate Moro si è classificato al secondo posto assoluto con lo scatto del cimitero austro ungarico di Verona migliorando così il terzo-quinto e sesto posto dell'anno scorso.