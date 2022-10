Amal e George Clonney, che errore con i nostri due figli!

Lo avevano già detto un anno fa durante un'intervista e in questi giorni sono tornati sull'argomento in occasione dell'apparizione su CBS Mornings per il lancio di Ticket to Paradise, il nuovo film che vede l'attore protagonista insieme a Julia Robert. Amal e George Clooney hanno infatti nuovamente raccontato il simpatico aneddoto che riguarda i loro gemelli di 5 anni, Ella e Alexander, ribadendo il loro grande errore come genitori: "Gli abbiamo insegnato l'italiano ma noi non parliamo italiano. Li abbiamo armati di una lingua con cui possono farci del male. E noi non sappiamo davvero cosa dicono".