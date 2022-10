George Clooney e Julia Roberts in volo verso il paradiso: dal lago di Como a Bali

Due autentiche star di Hollywood insieme sul grande schermo per un film molto atteso in sala. Lei è la splendida Julia Roberts, indimenticata protagonista di una delle pellicole di maggior successo della storia del cinema, Pretty Woman, lui è il "comasco" George Clooney, il cui intramontabile fascino è sempre richiesttisimo anche dai grandi marchi della moda. Annunciato da tempo, ecco che il 6 ottobre debutta finalmente al cinema Ticket to Paradise, la commedia romantica che vede appunto protagonisti due campioni del sorriso spezzacuori come George e Julia.

Tickets to Paradise, il film diretto da Ol Parker, ambientato a Bali, racconta la storia di una coppia divorziata (George Clooney e Julia Roberts), che ha intenzione di mandare all'aria in tutti i modi l'imminente matrimonio della figlia, impedendole di commettere lo stesso errore che fecero loro sposandosi venticinque anni prima. Cosa succederà ai due protagonisti durante la permanenza a Bali? Riusciranno nel loro intento o questa sarà l'occasione per far riaccenderà la scintilla del vero amore tra i due?

