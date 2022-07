George Clooney, primo fine settimana sul lago di Como: "sognando" Julia Roberts

George Clooney è arrivato sul lago di Como già da qualche giorno. Lo sanno bene i Comaschi e soprattutto gli abitanti di Laglio, dove il divo americano risiede in estate a Villa Oleandra. Le "restrizioni" Clooney come ha annunciato lo stesso sindaco di Laglio, Roberto Pozzi, sono già state rinnovate e vietano di stanzionare vicino alla villa dell'attore e di avvicinarsi in barca, questo per la sicurezza di Clooney e dei cittadini.

Ma mentre George si gode il suo amato lago, dove dovrebbe, secondo alcune voci vicino all'attore, restare un mese ovvero fino alla fine di luglio, c'è un'altra novità che lo riguarda e che sta facendo sognare il mondo intero. George Clooney e Julia Roberts saranno di nuovo insime sul grande schermo. La coppia ha recitato insieme nel film Ticket to Paradise (Biglietto per il Paradiso) che arriverà nei cinema il 6 ottobre prossimo.

Diretta da Ol Parker, la commedia parla di come la vita possa sorprenderci anche con le così dette seconde possibilità. Chissà che dato il riavvicinamento "romantico" sugli schermi, la bella Julia non passi a trovarlo anche a Villa Oleandra. Il trailer del film è uscito qualche giorno fa ed è il quarto che i due attori recitano insieme e sono una delle coppie, cinematograficamente parlando, piu' amate del mondo.

Sognare è lecito...