Il lago di Como e Clooney testimonial dell'iconico Speedmaster ’57 di Omega

Già a Venezia, per la prima di Suburbicon, il film diretto in prima persona e scritto insieme ai fratelli Coen, George Clooney indossando un orologio Omega Seamaster Aqua Terra della nuova collezione della celebre casa di orologi svizzeri resi ancora più celebre da James Bond: fin dal 1995, in tutte le sue apparizioni cinematografiche, gli 007 indossano infatti un prezioso Omega Seamaster.

Tuttavia, protagonista della nuova campagna pubblicitaria di Omega, che ha scelto come testimonial George Clooney e il "suo" lago di Como, è l'iconico Speedmaster ’57. Introdotto per la prima volta nel 2013, lo storico cronografo ritorna infatti quest’anno con un profilo più sottile e in versione Master Chronometer. La nuova collezione da 40,5 mm è composta da otto modelli in acciaio inossidabile, tutti caratterizzati da linee più sottili e aerodinamiche, con iconici dettagli tradizionali e nuovi colori audaci.

Lo Speedmaster ’57, con le caratteristiche lancette “Broad Arrow” e la scala tachimetrica sulla lunetta, è l’erede naturale del primo rivoluzionario Speedmaster lanciato nel 1957. Omega, in quest’ultima versione dal colore straordinario, combina il suo spirito vintage con nuove soluzioni estetiche, affinandone lo stile e dotandolo del meccanismo Co-Axial Master Chronometer, per una precisione mai vista prima. George Clooney, da sempre appassionato di Omega, ha quindi scelto l’inconfondibile look senza tempo della linea Speedmaster.