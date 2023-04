Brilla ancora la luce del Tigli in Theoria: la guida Michelin conferma la stella per il 2023

Dopo tante le vicissitudini negative che hanno coinvolto il nome del noto ristorante I Tigli in Theoria di Como, gli stessi dipendenti hanno tenuto a scrivere alla redazione di QuiComo per condividere una bella notizia. La prestigiosa guida Michelin ha confermato per il 2023 la mitica stella. La cucina dello chef Caffara e l'impeccabile servizio in sala hanno meritato al ristorante di via Bianchi Giovini la conferma del più ambito riconoscimento in ambito di ristorazione.

Il ristorante, infatti, non ha mai smesso di lavorare e ha sempre tenuto a livelli elevati la qualità che lo ha distinto fin dalla prima apertura. "La speranza - commentano i dipendenti - è che possano ripetersi le presenze turistiche registratesi lo scorso anno. Se i numeri previsti si rivelassero tali siamo certi continueranno a rappresentare un volano di spinta per la crescita positiva del nostro amato territorio".