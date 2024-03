Lago di Como: Terrazza Olmo riparte da chef Molon

Nuova stagione per uno dei ristoranti più in vista della città. Situato accanto a Villa Olmo, affacciato su quel tratto di Lario che offre una vista unica di Como, il Terrazzo Olmo riparte con uno nuovo staff guidato in cucina da Carlo Molon: "Il nostro obiettivo - afferma l'esperto chef - è far sì che ogni ospite viva un'avventura culinaria che non si limiti solo al cibo ma che si estenda all'ambiente, al servizio e all'atmosfera, creando così un'esperienza complessiva che rimanga impressa nella memoria".

In cucina

"A Terrazza Olmo, angolo di paradiso comasco, ci immergiamo nelle radici della cucina mediterranea, con una dedizione particolare ai prodotti che il territorio pugliese offre (essendo la proprietà Dascanio pugliese). La nostra nuova proposta culinaria vanta un'offerta bilanciata, con un 80% dei piatti dedicati al pesce e un 20% alla carne, senza trascurare le esigenze della clientela vegana e le nuove tendenze alimentari".

"La qualità - aggiunge Molon - è il nostro credo: poniamo un'attenzione scrupolosa alla selezione delle materie prime: il pane, i grissini e le focacce, ad esempio, vengono tutti prodotti internamente per garantire freschezza e qualità. Inoltre, il nostro ristorante si distingue per la sua esclusiva "isola del pesce crudo", dove gli ospiti possono vivere un'esperienza sensoriale unica, degustando le migliori selezioni di mare in un contesto di pura eleganza".

Il vino e lo staff

"La carta dei vini - afferma lo chef - è un passeggio in italia pizzicando regione per regione, non solo etichette blasonate ma anche le nuove scoperte legate ai vini naturali. Terrazza Olmo" è più di un ristorante: è un luogo dove creatività e atmosfere da fiaba si intrecciano per creare momenti magici. Ogni piatto che esce dalla nostra cucina vogliamo sia un'opera d'arte, destinata a suscitare emozioni e a lasciare un ricordo indelebile. Al mio fianco, una brigata di giovani talenti con una solida esperienza alle spalle e una forte motivazione. Insieme, stiamo lavorando per trasformare ogni piatto in un'esperienza che va oltre il gusto, stimolando tutti i sensi e regalando emozioni uniche. Il direttore è Luca Vaccarossa, mentre il restaurant manager è Enrico Aramini.

Cosa e quando

Pizza romana dal martedì alla domenica dalle 12 alle 18.

Menu alla carta 12/14.30 e 18.30 22.30.

Nel pomeriggio una carta snack con pizza parmigiana insalate…