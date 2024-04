Lago di Como: il Raimondi ha riaperto e lo abbiamo provato per voi

Come abbiamo anticipato nei giorni scorsi, il Raimondi, lo storico ristorante del Villa Flori, struttura affacciata sul lago di Como, a due passi dalla città, ha riaperto con un look tutto nuovo. Un angolo riservato e dal fascino segreto, dove pranzare o cenare a pelo d’acqua durante la bella stagione è davvero un incanto. Alla terrazza si può accedere anche direttamente dal lago tramite un pontile privato.

Dopo l'annuncio di tutte le novità di questa stagione, abbiamo voluto provare la cucina affidata a un team accuratamente scelto, guidato dal nuovo Chef Fabio Castiglioni. Un pranzo che ha messo il risalto la cura di ogni piatto, sia di quelli più ricercati, sia di quelli più semplici: dagli asparagi bianchi e verdi con uovo, fondutina e tartufo nero al pacchero ai cinque pomodori, per poi chiudere con una crostata di namelaka al cioccolato bianco e frutti di bosco. Il tutto elaborato con creatività e competenza all'interno di un menù che affonda le radici nella tradizione gastronomica del Bel Paese. Italianità, semplicità, gusto, stagionalità, valorizzazione delle materie prime e rispetto della filiera caratterizzano la filosofia del Raimondi.

In accompagnamento, un’ampia e ricercata carta dei vini, che include produttori italiani e un numero selezionato di etichette straniere. Da non dimenticare, soprattutto andando verso la bella stagione, anche il Lounge Bar con i suoi arredi trendy e una vista da una terrazza sul lago che sembra di essere in barca, ideale per light lunch, anche fuori orario, per spuntini, o per un cocktail. In altre parole uno storico ristorante e un cocktail bar aperti alla città e non solo ai suoi ospiti. Ed è proprio questo uno dei messaggi che la proprietà, la famiglia Passera, ha voluto trasmettere attraverso il restyling di uno degli spazi più importanti del Villa Flori a Como.

Come detto, tutti gli ambienti del Raimondi sono stati completamente rinnovati nel rispetto dello stile originale neoclassico ma rivisitati in chiave contemporanea grazie agli arredi e ai colori scelti, veri protagonisti del nuovo spazio. La scelta dei materiali utilizzati amplifica l’abbraccio dell’accoglienza: il pavimento “versailles” in legno italiano, prezioso e lavorato dai migliori artigiani della zona si amalgama con i tessuti tanto ricchi al tatto quanto contemporanei nella palette dei verdi e dalle tonalità naturali. Un’elegante scala porta al nuovo bar che si apre su tutta la sala e sul giardino: una vera novità per il Raimondi, che in questo modo offre la possibilità di fermarsi anche per un drink prima o dopo cena.