Roteo rilancia il brunch per le domeniche in riva al lago di Como

Roteo, il ristorante fine dining all’interno di Musa Lago di Como, lancia all you can share, il nuovo format per l’appuntamento domenicale con il brunch, dove si potrà godere di uno straordinario panorama in totale relax scegliendo tra una vasta selezione di proposte gastronomiche e drink. A partire da domenica 5 maggio dalle ore 11 alle ore 15 gli Executive Chef Matteo Corridori e Robert Moretti propongono un menù ricco e variegato composto da ben 11 tipologie di portate da condividere: biscotteria, bakery, breakfast, frutta, gelato, uova, snack, pasta, burger e BBQ, senza dimenticare una selezione di proposte vegetariane e insalate.

Alcuni esempi? Millefoglie di pancakes nocciole e lamponi, Uovo su muffin salato tostato, trota di lago e salsa olandese allo zafferano oppure ancora Coppino di maiale orientale al miele del Lario, Katsoubushi, cipollotto e peperoncino.

I piatti potranno essere accompagnati da una vasta selezione di caffè, a cura di Chrysi Sperelaki, Kombucha e SmoothIes, una corposa lista vini guidati dal sommelier Vladimir Giudici e dall’Assistant Restaurant Manager Andrea Battaini, oppure ancora uno dai signature cocktail preparati dalle sapienti mani di Luca Salvioli, Assistant Bar Manager di GAIA, il cocktail bar all’interno della struttura.

Il format è semplice: 6 portate a scelta ad un prezzo fisso di 50€ (bevande escluse), il tutto accompagnato da intrattenimento musicale con DJ set a cura del gruppo OFFSHORE, composto da ragazzi provenienti dal Lago di Como tutti molto giovani, come il team di MUSA, che hanno deciso di unirsi per dare vita a performance uniche.