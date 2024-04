Lago di Como: a Villa Flori riapre il ristorante Raimondi, tutto nuovo

L’Hotel Villa Flori, elegante villa ottocentesca che gode di una posizione incantevole, a picco sul lago, e nascosta alla vista da due giganteschi Cedri del Libano, inaugura la stagione 2024 con la riapertura del ristorante Raimondi in una veste completamente nuova grazie a un importante intervento di ristrutturazione. Pieds dans l’eau e immerso nella serenità del paesaggio lacustre, il Raimondi regala momenti unici di gusto, di bellezza e quiete. La proposta gastronomica sincera e di grande fattura concorre a rendere l’esperienza un’immersione dei sensi in una dimensione che sembra fuori dal tempo e lontana dalla frenesia quotidiana.

Situato in una location di eccezione, al piano giardino dell'Hotel Villa Flori, offre un’ampia e luminosa sala che si affaccia su una splendida terrazza con vista sul Lago di Como. Un angolo riservato e dal fascino segreto, dove pranzare o cenare a pelo d’acqua durante la bella stagione è una meraviglia. Alla terrazza si può accedere anche direttamente dal lago tramite un pontile privato. Il servizio di altissima qualità e la cordialità del personale, che distinguono il Raimondi e tutto l’Hotel, fanno sentire gli ospiti accolti e a proprio agio, rendendo la loro permanenza unica e indimenticabile.

“Il ristorante di un hotel - commenta Bianca Passera, Presidente LarioHotels.è un centro di profitto importante se ha una sua identità precisa, che vuol dire avere una cucina eccellente, un servizio egregio e una location di qualità. Al Raimondi si stava bene anche prima, ma adesso di più. Abbiamo integrato la bellezza del luogo, sublime, da sempre, con il savoir-faire, molto speciale dello Chef e un servizio offerto da persone competenti e accurato".

Gli ambienti sono stati completamente rinnovati nel rispetto dello stile originale neoclassico ma rivisitati in chiave contemporanea grazie agli arredi e ai colori scelti, veri protagonisti del nuovo spazio. La vista mozzafiato è esaltata dalle alte specchiere che conferiscono al locale meravigliose vedute del lago, ed esaltano lo spazio e il dialogo tra interno ed esterno. La scelta dei materiali utilizzati amplifica l’abbraccio dell’accoglienza: il pavimento “versailles” in legno italiano, prezioso e lavorato dai migliori artigiani della zona si amalgama con i tessuti tanto ricchi al tatto quanto contemporanei nella palette dei verdi e dalle tonalità naturali. Un’elegante scala porta al nuovo bar che si apre su tutta la sala e sul giardino: una vera novità per il Raimondi, che in questo modo offre la possibilità di fermarsi anche per un drink prima o dopo cena.

La cucina è stata rinnovata: il menù è affidato a un team accuratamente scelto, guidato dal nuovo Chef Fabio Castiglioni, che elabora con creatività e competenza piatti che affondano le radici nella tradizione gastronomica del Bel Paese. Italianità, semplicità, gusto, stagionalità, valorizzazione delle materie prime e rispetto della filiera caratterizzano la filosofia del Ristorante. In accompagnamento, un’ampia e ricercata carta dei vini, che include produttori italiani e un numero selezionato di etichette straniere.

La villa ottocentesca che ospita il ristorante fu teatro della breve ma intensa storia d'amore tra Giuseppe Garibaldi e la marchesina Giuseppina Raimondi, abbandonata sull'altare quando al Generale giunse la notizia delle "indiscrezioni" prematrimoniali di lei. Nel 1865 viene venduta a Alessandro Flori, marchese Serramezzana, e dal 1958 entra a far parte Gruppo LarioHotels. Ancora oggi, Villa Flori conserva la stanza in cui soggiornò Garibaldi esattamente com'era all'epoca.

L'atmosfera senza tempo e la bellezza fanno del Raimondi un luogo ideale per celebrare anche le occasioni più importanti, come matrimoni, anniversari ed eventi privati. Se a questo si aggiunge l'ospitalità e l'impeccabile professionalità del personale, un'esperienza indimenticabile è assolutamente garantita.

Il Ristorante Raimondi sarà aperto tutti i giorni per pranzo e cena.

Villa Flori

Villa Flori, hotel 4 Stelle superior, ha lo charme di una villa antica in una posizione unica, pied dans l’eau e immersa nel verde, a due passi dal centro di Como. Dispone di 53 camere con terrazze a picco sul lago, del Ristorante Raimondi, che offre piatti della migliore tradizione italiana realizzati con cura e attenzione e serviti nello scenario unico del Lago di Como e del Lounge Bar che, con i suoi arredi trendy e una vista mozzafiato, è perfetto per pranzi leggeri, spuntini fuori orario o per assaporare cocktail tra i più rinomati della zona. A completare l’offerta, la Gran Lago Suite, una villa nella villa, circondata da un bellissimo giardino di 200 mq dentro al parco di Villa Flori, che le regala una privacy assoluta. Con 180 mq, una vista mozzafiato e dotata di tutti i comfort, è l’ideale per un weekend speciale, una settimana di vacanza o per l’organizzazione di feste.

Villa Flori è frutto dell’ampliamento di un edificio preesistente, costruito nel 1859 dal marchese Raimondi come dono di nozze per la figlia andata in sposa a Garibaldi. L’hotel conserva ancora gli arredi ottocenteschi nella stanza che ospitò l’“eroe dei due mondi”, oltre a stucchi, affreschi floreali, pavimenti in legno e boiserie dell’epoca in tutti i suoi spazi. Nel 1865 viene venduta ad Alessandro Flori, marchese Serramezzana e dal 1958, diventa parte del Gruppo LarioHotels, di proprietà della famiglia Passera. Situato in una posizione incantevole è il luogo ideale per scoprire le bellezze del Lago, conosciuto in tutto il mondo per i suoi giardini e le sue ville, candidato a ottenere il riconoscimento dell’Unesco quale patrimonio dell’umanità.

Lo Chef del Raimondi

Fabio Castiglioni inizia dai più importanti ristoranti della provincia di Varese, collaborando con Claudio Sadler e portando la cucina italiana prima nel Resort 5 stelle Thudufushi Diamond Resort alle Maldive e all’Hotel Cala Caterina a Villasimius, fino al 2015 quando per 4 anni studia il nuovo progetto F&B dell'Hotel Milano Scala. Durante il suo percorso lavorativo passa nelle brigate stellate e hotel di lusso come il Relais San Maurizio, Sadler, Innocenti Evasioni, l’Hotel Splendido di Portofino e Da Vittorio. La cucina dello Chef è raffinata e leggera ed esalta i profumi e i colori di stagione, avvalendosi di tecniche di cottura innovative, senza dare nulla per scontato.