All'asta il ristorante Tigli in Theoria

Non è la fine, ma è certamente un capitolo nero per il ristorante stellato I Tigli in Theoria, finito nelle procedure fallimentari dopo il clamoroso arresto dell'imprenditore Giovanni Maspero. Il complesso immobiliare di via Bianchi Giovini a Como è all'asta. Sul sito astalegale.net è apparso l'annuncio della messa all'incanto corredato di tutta l'opportuna documentazione, tra cui la perizia degli immobili e alcuni conti del ramo d'azienda che costituisce l'attività di ristorazione. I termini per la partecipazione scadono il 28 febbraio 2023. Le manifestazioni d'interesse pervenute verranno valutate il 1° marzo.

Gli immobili

Ad andare all'asta è il compendio immobiliare costituito da una parte dall'unità al civico 45, distribuita su tre piani ed un piano ammezzato, collegati da vano scala ed ascensore, con destinazione d’uso di ristorante/sala espositiva; dall'altra dall'unità immobiliare al civico 31/33 posta al piano terra con destinazione d'uso di cucina per ristorante. Prezzo 3.252.883,07 euro (offerta minima 2.240.000 euro).

Il bilancio in passivo

Tra i documenti allegati all'annuncio dell'asta compare una consulenza tecnica per la valutazione del ramo d'azienda costituito dal ristorante I Tigli in Theoria, dalla vineria Diwnum e dal servizio take away Raviola. Dai bilanci di sette anni di attività - dal 2014 al 2020 - emerge che l'azienda non è mai andata in attivo. Ha infatti maturato una perdita media su 7 esercizi di attività pari a oltre 721mila euro all'anno, con un segno negativo record nel 2016 di oltre 844mila euro.