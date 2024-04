Metti una domenica con un brunch sul lago di Como

Con l’arrivo della primavera, il profumo delle prime fioriture, le prime giornate di sole, il Lago di Como è la cornice perfetta per una gita fuori porta. Nel cuore di Como e affacciato sul magnifico panorama lacustre, l’Hotel Barchetta Excelsior è pronto ad accogliere i propri ospiti con un nuovo appuntamento, il Brunch Domenicale. A partire da Domenica 7 Aprile e per ogni domenica del mese, dalle ore 11.30 alle ore 14.30, al Ristorante Bistro sarà possibile indugiare sulle sponde del Lago per un momento conviviale, da vivere con la spensieratezza del fine settimana.

Il brunch dell’Hotel include un abbondante e assortito buffet, ma non solo: a ingolosire gli ospiti, sono previsti sia dolci delizie che proposte salate a buffet, ma anche piatti alla carta da un menù dedicato. Dai tradizionali croissant assortiti a salumi e formaggi, leggere insalate e uova, i protagonisti saranno i prodotti freschi e stagionali oltre ai grandi classici tipici del Brunch, serviti in un ambiente rilassante caratterizzato da ampie vetrate che guardano sulle vie del centro città.

Il brunch domenicale all’Hotel Barchetta Excelsior diventa un appuntamento di riferimento delle prossime domeniche comasche, un momento prezioso per allontanarsi dalla confusione cittadina e immergersi nella tranquilla atmosfera del Lago di Como. Il costo del menù è di 45 euro per gli adulti, mentre è dimezzato per i bambini fino a 6 anni. Per informazioni e prenotazioni contattare +39 031 3221 oppure info@hotelbarchetta.it.

Hotel Barchetta Excelsior

Situato in una delle piazze principali, la panoramica Piazza Cavour, e nel cuore del centro storico con le sue strade lastricate e l'imponente Cattedrale rinascimentale, l'hotel ha una posizione eccellente e la migliore vista sul.lago.della città. Costruito nel 1893 è rapidamente è diventato l'hotel più importante della città, nonché un punto d'incontro degli aristocratici locali. Con aree pubbliche moderne e contemporanee e camere decorate in stile tradizionale, il Barchetta è un hotel confortevole e molto accogliente.

Dispone di 84 camere, la maggior parte con affaccio sul lago. L’American Bar è il luogo perfetto per un tè pomeridiano o anche per un cocktail, il Ristorante Bistro è la soluzione ideale per pranzo o cena con un'ampia lista di vini, mentre nella sala al primo piano viene servita la colazione e sono organizzati banchetti privati. Un hotel elegante, con un servizio eccellente e una posizione ineguagliabile sul lungolago, rende il Barchetta Excelsior ideale per una vacanza nella regione lacustre circondata da verdi colline con un clima mite durante tutto l'anno.