Le 5 migliori pizzerie con consegna a domicilio a Como

A tutti piace la pizza, ma non tutte le pizze piacciono a tutti. Trovare un'ottima pizzeria dove sedersi e mangiare sembra meno difficile che trovare un'ottima pizzeria che te la consegni direttamente a casa. Qui di seguito una nostra personale classifica delle 5 migliori pizzerie a domicilio di Como centro. I gusti sono gusti, quindi non c'è la pretesa di stilare una classifica assoluta. Aspettiamo di sapere la vostra nei commenti o sulla pagina Facebook di QuiComo.

Peach Pit

La dimostrazione che per fare la vera pizza napoletana non serve il forno a legna. La pizzeria Peach Pit propone un impasto preparato secondo la tradizione partenopea. Il titolare Agostino Donnarumma ha conquistato addirittura il podio ai campionati mondiali della pizza che si sono svolti a Parma. Per lui secondo posto nella categoria "Pizza Napoletana stg", dove stg sta per "specialità tradizionale garantita". I tempi di consegna non sono fulminei, ma per godersi una delle migliori pizze a domicilio della città vale la pena attendere qualche minuto in più. Del resto Peach Pit è ormai quasi una istituzione in fatto di pizze e i numerosi ordini che riceve ogni sera non permettono una consegna super veloce.

Via Armando Diaz, 41 - Como

Telefono: 031 267522

Lariana

Pizza cotta nel forno a legno. Il suo pregio è la leggerezza dovuta alla modesta quantità di lievito utilizzato. La pizza risulta molto digiribile e non lascia quella persistente sensazione di sete che spesso caratterizza molte altre pizze. Consegna molto veloce. Va detto che la Pizzeria Lariana ha aperto un anno fa e si sta ancora facendo conoscere. La vera sfida sarà mantenere la stessa velocità di consegna anche quando aumentaranno sensibilmente gli ordini.

Via Alessandro Manzoni 21 - Como

Telefono: 031 2070380

Paradise

Conosciuta anche con il precedente nome di "Le Caverne". Forse non è la più buona ma su una cosa è imbattibile: il prezzo. La pizzeria Paradise offre per ogni pizza ordinata a domicilio anche una bibita in omaggio (birra o Pepsi Cola). Per velocità di consegna si posiziona sicuramente ai primi posti nonostante l'elevato numero di consegne effettuate ogni sera.

Via Cigalini 5, Como

Telefono: 031 3100156

L'orologio

Ristorante pizzeria con una fortissima vocazione alla consegna a domicilio. Una vera e propria flotta di scooter attrezzati per le consegne testimonia quanto questa sia una delle pizzerie che lavorano di più in centro città. Condimento abbondante ma impasto non eccelso. Una dignitosissima pizza con un grande pregio: arriva quasi sempre calda grazie alla velocità di consegna.

Via Ugo Foscolo 11, Como

Telefono: 031 304565

Pizza Garage Express

Una new entry delle pizzerie a domicilio di Como, è una sorta di "costola" della Pizza Garage di via Paoli a Camerlata (non a domicilio). Pizza napoletana, quindi soffice con bordo alto, e una velocità di consegna quasi sempre a prova di cronometro. L'app di Pizza Garage Express consente uno sconto del 50% sul primo ordine.