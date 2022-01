Peach Pit raddoppia e assume sei persone: nuova pizzeria in via Garibaldi a Como

Un piccolo grande sogno che potrebbe diventare realtà già entro Pasqua: una vera e propria pizzeria con posti a sedere. Agostino Donnarumma se l'era ripromesso in occasione del campionato mondiale della pizza 2019. "Se fossi salito sul podio - racconta - avrei aperto un nuovo locale, una vera e propria pizzeria con posti a sedere. Sono arrivato secondo nella categoria Pizza Napoletana STG ma poi è arrivata la pandemia e ho rinviato la realizzazione di questo piccolo grande sogno che avevo. Adesso è giunto il momento di concretizzarlo".



Il nuovo locale di Agostino si chiamerà Pizzeria Donnarumma ed è situato in via Garibaldi. In vista dell'apertura che, come detto, dovrebbe avvenire prima della prossima Pasqua, Agostino ha aperto le selezioni per il nuovo personale da impiegare nella pizzeria, in totale sei persone: un pizza chef, un aiuto pizza chef, due camerieri, una persona per rispondere al telefono e accogliere i clienti e un rider. "L'attuale pizzeria d'asporto e delivery di via Diaz - tiene a sottolineare Agostino - non chiuderà assolutamente".Chi fosse interessato a lavorare nella nuova pizzeria di Agostino può inviare il curriculum a donnarumma_agostino@libero.it.