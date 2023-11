Lo slalom dello skatepark tra i bandi deserti

Era stato promesso e poi approvato in giunta lo scorso giugno. Tuttavia qualcosa è andato storto e lo skatepark dovrà ancora attendere. Puntualmente le opposizioni, nel caso specifico Svolta Civica, ne fanno un caso politico attaccando il sindaco di Como.

"Il cantiere dello skatepark - afferma dunque Giovanni Frassi - avrebbe dovuto cominciare a luglio per essere consegnato a settembre; invece è stato recintato a ottobre, ma i lavori non sono mai partiti. E’ l’esempio della superficialità della giunta Rapinese, che l’aveva promesso in Piazza Roma, per poi scoprire che Landriscina aveva ottenuto dei fondi PNRR per costruirlo nel centro Belvedere:”Entro l’estate del 2024 avremo una struttura nuova di zecca e bellissima. Non è una promessa, è una certezza” aveva dichiarato nel settembre del 2022 il sindaco. Poi, con due bandi andati deserti e un tentativo di procedura negoziata senza successo, con i fondi del PNRR sostanzialmente (anche se non ufficialmente) andati persi, si è ripiegato su un impianto provvisorio all’ippocastano, inserendolo frettolosamente tra le 62 opere del nuovo rinascimento comasco. Ma i lavori, promessi per luglio, non sono neanche partiti".