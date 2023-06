Approvato lo skatepark di Como: costerà 60mila euro

La giunta del Comune di Como ha approvato il progetto dello skatepark. Il luogo prescelto per questa novità è la zona del parcheggio dell'Ippocastano.

Da anni, anzi, da decenni la comunità di skaters comaschi chiedeva la realizzazione di uno spazio per praticare questo sport. In realtà più che di un vero e proprio skatepark parliamo di una serie di strutture - quarter pipe, bank. manual-pad con ledge centrale flatbar angolata e china-bank - realizzate con pannelli di compensato, pre-assemblate e successivamente ancorate alla pavimentazione in cemento dell'attuale spazio ludico destinato a giochi all'aperto, come pallavolo e basket le strutture in progetto. La pavimentazione per l'occasione sarà oggetto di un intervento per renderla più liscia a scorrevole per gli skateboards.

Il costo della realizzazione del progetto è di 63mila euro e stando al cronoprogramma allegato alla delibera approvata dall'esecutivo di Palazzo Cernezzi, i lavori dovrebbero durare circa tre mesi.