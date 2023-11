Rapinese risponde agli attacchi Dem: "Il Pd al governo della città è stato una calamità"

Il sindaco di Como, Alessandro Rapinese. risponde agli attacchi Dem attraverso la sua pagina Facebook, articolando punto su punto, con partciolare attenzione, naturalmente, alla questione degli impianti sportivi: "Il Partito Democratico - scrive il primo cittadino - da tempo va dicendo che io non rispetterei il mio programma elettorale. Non è vero e basta leggerlo per capire che, dopo un solo anno di governo, siamo all'80% dell'attuazione e che prima di fine mandato lo avremo ultimato. Detto questo, essendo stufo delle chiacchiere dei PiDdini, per qualche giorno mi prenderò la briga di analizzare, nei cinque anni di loro governo, quante siano state le promesse mantenute. Partiamo da Muggiò: quando Stefano Legnani e Patrizia Lissi erano al governo della città, nel loro programma elettorale, esattamente a pagina 26, vi era scritto:

Le strutture sportive per troppo tempo sono state abbandonate a se stesse e ora necessitano di importanti interventi di riqualificazione. In particolare l’area sportiva di via Belvedere, con il campo CONI, la piscina e il palazzetto di Muggiò vanno riscattate dal profondo degrado e riqualificate per restituire ai cittadini la fruibilità di questi spazi.

"Come ha lasciato il PD la piana di Muggiò dopo i 5 anni passati al governo di Palazzo Cernezzi? E gli altri impianti sportivi? Nulla. Zero. Non pervenuti. Nel loro quinquennio nulla è cambiato e il trend distruttivo in atto da decenni è giunto a compimento. Il PD al governo della città è stato una calamità. La cosa più grave - aggiunge Rapinese - però è che Patrizia Lissi e Stefano Legnani, oltre ad avere miseramente fallito, di questi tempi, hanno pure il coraggio barbaro di salire sul pulpito e puntare il dito contro Rapinese.

SE NE STESSERO ALMENO ZITTI...

A breve - chiosa Rapinese . restituiremo alla città, tirati a nuovo, la piscina Sinigaglia, il palazzetto di via Giulini, il campo da calcio di via Meroni e quello di via Spartaco, il Campo CONI, le palestre di via Mognano e via Cuzzi, il revamping di via Mantegna e, lasciatemelo dire, questo è solo l'antipasto. Circa Muggiò siamo in corsa per l'affidamento di ben 25 milioni di euro per il Centro Tecnico Federale della Federazione Italiana degli Sport del Ghiaccio e, a brevissimo, ore, dopo oltre un anno di meticolosa pianificazione, l'iter che porterà alla rinascita di Muggiò vedrà la luce. Se conoscete personalmente Patrizia e Stefano, stategli vicini. Questi per loro saranno giorni terribili. Il "loro" Rapinese è tornato. E se li ho fatti neri quando ero all'opposizione ora si sono giocati il Bonus Bontà che, da sindaco magnanime quale sono, gli avevo voluto concedere".