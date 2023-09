Rimpasto in giunta, il Pd: " Attenderemo prove dal nostro supereroe"

Dopo Fratelli d'italia, anche il PD comasco attacca il sindaco di Como - che intanto ha annunciato la realizzazione dell'80% del programma elettorale - a seguito del rimpasto di ieri in giunta: "Abbiamo appreso la notizia - dichiarano i Consiglieri comunali del PD Patrizia Lissi, Eleonora Galli, Stefano Fanetti e Stefano Legnani.- come l'ennesima dimostrazione di protagonismo. Fa specie il modo in cui le deleghe siano state date e tolte, quasi come una punizione a chi non segue i suoi dettami e un premio, invece, ai fedelissimi, ma ancor più come, ancora una volta, sia riuscito ad attribuirsi nuove importanti competenze".

"Ricapitolando - aggiungono - una grande sostenitrice del primo cittadino ha avuto la propria promozione in Giunta, a riconoscimento della propria lealtà. Per contro, il "frizzantino" assessore Enrico Colombo è stato sgasato e di fatto messo ai margini, privato di gran parte delle proprie aree di competenza. Da notare anche come anche a Francesca Romana Quagliarini sia stata tolta una delega, con cui aveva senz'altro familiarità, come quella all'Università ".

"Curioso - concludono - come il sindaco si sia tenuto una delega dello stesso Colombo. E da agente immobiliare, poteva forse non essere quella all'Urbanistica? Tra l'altro, viene da chiedersi come possa gestire al meglio tutte le pesanti deleghe che si è attribuito. Attenderemo una dimostrazione dal nostro supereroe" concludono.