La nuova segreteria del Pd e la voglia di offrire una visione alla città

Nella serata di ieri, giovedì 19 ottobre, si è tenuta la prima assemblea cittadina dopo la nomina del nuovo Segretario cittadino Daniele Valsecchi. E’ stata l’occasione per presentare i membri della nuova segreteria e per ribadire gli intenti e le idee che la guideranno nelle azioni per il territorio.

“Abbiamo una squadra unita, fatta di persone con competenze ed esperienze personali e professionali diverse, ma accomunate dalla sensibilità e dalla voglia di essere presenti e attivi con e per la città di Como – dichiara Valsecchi - Ogni membro del gruppo avrà una delega e un compito ben preciso, in modo da poter essere un punto di riferimento sia all’interno del Partito sia per i cittadini. E proprio l’esserci e il mettersi a disposizione dei comaschi per venire incontro alle loro esigenze, cercando di dare una visione nuova più ampia della città, saranno alla base delle nostre azioni “ conclude il Segretario cittadino.

Queste le persone che compongono la segreteria:

Livia Sarda (vice)

Andrée Cesareo

Gabriele Guarisco

Luca Lucarelli

Matteo Introzzi

A loro si aggiungono i cinque Segretari di circolo, a loro volta nominati durante il Congresso del 1° ottobre.

Alessandro Rossi – Como Convalle (Como città, Garzola, Civiglio, Camnago Volta)

Alessio Mariani – Lora

Enzo Cresta – Como Sud (Camerlata, Rebbio, Breccia, Prestino)

Massimo Mancuso – Como Nord, circolo “Elide Greco” (Monte Olimpino, Sagnino, Ponte Chiasso, Tavernola)

Francesco Finizio – Albate (Albate, Muggiò, Trecallo)