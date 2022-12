Che tempo farà a Natale, le previsioni fino a Santo Stefano

Restiste l'anticiclone africano che sta portando anche a Como temperature più miti già in questi giorni che si avvicinano al Natale. Poco cambierà festività di Natale. Ma vediamo le previsioni degli esperti di 3bMeteo dall'antivigilia sino a Santo Stefano.

Venerdì 23 dicembre

A Como dopodomani nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 2840m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Sabato 24 dicembre

A Como nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 2418m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest. Nessuna allerta meteo presente.

Domenica 25 dicembre

A Como cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi al mattino ma con nubi in locale aumento dal pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 3123m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Lunedì 26 dicembre

A Como giornata grigia con cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, ma con assenza di fenomeni significativi. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 2953m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.