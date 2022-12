Tutti eventi da non perdere a Como e dintorni nel lungo weekend di Natale

Un lungo weekend di Natale, il primo d'inverno, con il meteo che promette temperature miti e niente pioggia. Oltre comunque alle escursioni che trovate qui, quello che ci attende sarà naturalmente un weekend dedicato alle manifestazioni natalizie. Vediamo quindi gli eventi più importanti in programma a Como, Cernobbio, Bellagio e dintorni previsti questo fine settimana di vigilia, Natale e Santo Stefano.

Natale a Como 2022 si snoderà nelle vie del centro tra mercatini, punti di ristoro e attrazioni per grandi e piccini. Nella magica atmosfera natalizia, i visitatori potranno muoversi tra le 50 casette in piazza Cavour per acquisti di prodotti artigianali e tipici del territorio, le 20 casette dedicate allo street food di viale Corridoni e le 3 casette di piazza Grimoldi che, a turno, ospiteranno le associazioni del territorio. In piazza Duomo sarà possibile ammirare l’Albero di Natale mentre le illuminazioni nelle vie centrali renderanno più suggestive le passeggiate nelle vie della Città. Continua.

2 . Città dei Balocchi

Fino all’8 gennaio 2023 la città di Cernobbio diventerà il luogo dove vivere l’atmosfera di gioia e serenità di un Natale sul Lago. Partendo dalla storia e dall’esperienza che l’hanno fatta diventare l’evento più importante del periodo natalizio, Città dei Balocchi Lake Como porterà nel Borgo, in Riva, nel parco di Villa Erba, a Villa Bernasconi e nelle frazioni di Piazza Santo Stefano e Rovenna qualcosa di nuovo e ancor più originale rispetto al modello copiato in tutta Italia. Continua.

3 . Natale a Bellagio