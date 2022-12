Como, l'anticiclone africano ferma l'inverno: nuvole e umidità ma temperature più alte

L'anticiclone africano blocca, per qualche giorno, l'inverno. Anche se i cieli su Como e provincia saranno velati e la nuvolosità andrà peggiorando per via dell'instaurarsi di correnti più umide le temperature saliranno già dalle prossime ore.

Le massime sono destinate a superare i 10° C.

Como, previsioni per domani 20 dicembre

A Como domani 20 dicembre, come riportano gli esperti di 3Bmeteo, giornata grigia con cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, ma con assenza di fenomeni significativi, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 8-10°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 3388m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Se le previsioni verranno confermate mercoledì 21, giovedì 22 e venerdì 23 le temperature massime saliranno fino a 12-13°.