Previsioni del tempo a Como, ancora caldo ma nel weekend temporali

Il caldo di questi ultimi giorni, seppure non afoso, continuerà a farsi sentire a Como anche oggi venerdì 2 luglio, ma già domani, in serata e domenica potrebbe piovere. Queste le previsioni del tempo di 3B Meteo per il primo weekend di luglio.

Le temperature oscilleranno tra minime intorno ai 20 gradi, previste venerdì, e massime di 32 gradi, attese per sabato. Il cielo vedrà alternarsi nubi sparse ad ampie schiarite durante tutta la giornata di venedì, per poi diventare sereno o poco nuvoloso sabato e infine coprirsi nella tarda serata e poi di nuovo domenica sera: in entrambi i momenti ci saranno piogge e temporali. I venti saranno deboli o moderati fino a domenica, giornata in cui dovrebbero aumentare di intensità.