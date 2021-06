Si scatena il temporale a Lezzeno: il video

Questa volta in Meteo è stato piuttosto preciso. Come aveva previsto anche la Protezione Civile, lanciando un'allerta arancione per Como e la Lombardia per forti temporali, i primi rovesci potenti si stanno scatenando qua e là nel Comasco. Ecco il video di un nostro lettore da Lezzeno dove il temporale è giunto violento e imporovviso. Da voi com'è la situazione?

L'allerta sarà in corso fino alle 2 di questa notte poi la situazione, salvo aggiornamenti, dovrebbe migliorare.