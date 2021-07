Le 10 migliori idee per il primo fine settimana di luglio in riva al Lago di Como

Il primo weekend di luglio promettere beltempo e ancora molte occasioni interessanti per trascorrere un fine settimana all'aperto grazie anche ai tanti festival estivi che hanno preso il via proprio in questi giorni all'insegna della grande musica e del cinema, ma anche del buon bere. E poi ancora qualche idea per stare al fresco tra le rive del nostro magico Lario. Vi suggeriamo le spiagge più belle, gli angoli nascosti del lago di Como, balconi panoramici, borghi, balconi panoramici e molto altro ancora. E infine le nostre guide del gusto in tavola.

1 . Festival Como Città della Musica

Tre gli appuntamenti a Villa Olmo. Requiem in re minore K626, venerdì, 2 luglio 2021 – ore 21.30, ultimo grande capolavoro, incompiuto, del genio di Salisburgo. Il Direttore Leonardo Benini, sul podio dell’Orchestra Antonio Vivaldi e del Coro San Filippo Neri dirigerà il soprano Sabrina Sanza, il mezzosoprano Arina Alexeeva, il tenore Davide Capitanio, ed il basso Alessandro Ravasio, nell’opera dall’esegesi più irrisolta nella produzione mozartiana, partitura ricca di misteri, molti rimasti ad oggi ancora irrisolti, come le leggende che ne avvolgono la genesi e la commissione, alimentate anche dall’opera letteraria di Aleksandr Puškin, Mozart e Salieri (del 1830) e poi dalle celebre pellicola cinematografica di Miloš Forman, Amadeus, del 1978. Sabato 3 luglio Rigoletto. I misteri del Teatro. Una compagnia teatrale sempre in viaggio da una meta all’altra; ogni attore carico di valigie e bauli pieni di costumi, attrezzi e cianfrusaglie. Si perde nei ricordi la decisione di mettere in scena questa storia meravigliosa: ognuno però è conscio che ogni sera, raccontandola, si sarebbe trovato a gioire e a soffrire, a giurare vendetta, a perdonare, e alla fine, di fronte a Signora Morte, a perire. Da molto tempo....E chissà per quanto ancora. Domenica 4 luglio Bandalarga. Il programma che l'Orchestra di Fiati del Conservatorio propone in questa occasione compie una ricognizione all'interno del repertorio più frequentato e più conosciuto: da una parte le trascrizioni (un veicolo storicamente importante per la diffusione della musica colta in molteplici contesti di fruizione), dall'altra i brani "originali", composti appositamente per questa formazione. Continua.

2 . Lake Como Film Festival

Due gli appunatmenti del weekend con la rassegna dedicata al cinema di paesaggio. Venerdì 2 luglio (21.30) “SOGNI DI GRANDE NORD” di Dario Acocella, che percorre il viaggio dello scrittore italiano Paolo Cognetti, in compagnia dell’amico Nicola Magris, viaggiatore e illustratore. Un viaggio interiore tra uomo e natura alla ricerca della nuova frontiera esistenziale per l’uomo e la sua convivenza con l’ambiente. Sabato 3 luglio (21.30) è la volta di Giorgio Diritti - già ospite del Festival - con “VOLEVO NASCONDERMI”, pellicola omaggio al grande pittore e scultore italiano Antonio Ligabue, interpretato da Elio Germano, premiato come miglior attore con l’Orso d’argento al festival di Berlino 2020 e con il David di Donatello 2021. Domenica 4 luglio grande protagonista è il vecchio west con “FIRST COW” di Kelly Reichardt. Un sontuoso viaggio visivo nel quale due uomini, un cuoco e un immigrato cinese, stringono amicizia inseguendo il proprio sogno di cambiamento. “VALLEY OF THE GODS”, la nuova opera del regista polacco Lech Majewski con protagonisti John Malkovich e Josh Hartnett, è in programma lunedì 5 luglio (21.30). Un’opera sensoriale in cui mitologie arcaiche e ipercontemporanee si confrontano portando lo spettatore lontano dalla comprensione razionale. Un film da grande schermo che seduce per la costruzione plastica delle immagini e il sontuoso apparato estetico. Continua.

3 . Lake Como Wine Festival

Dal Brunello all’Amarone; dal Barolo all’Aglianico; dal Passito di Pantelleria allo Sfurzat; dai Bianchi Friulani ai Rosati del Garda; dagli Charmat ai Champenoise; dal tonno di Carloforte ai formaggi di montagna; dal pistacchio di Bronte al tartufo del lario; dai salumi lombardi agli insaccati calabresi; dal pecorino sardo al Castelmagno; e tanto altro ancora. Scopri così tutto il gusto del buon vino e del buon cibo made in Italy, attraverso le degustazioni proposte dalle cantine e dalle aziende agricole ospitate dai ristoranti del centro storico e del lungo lago della nostra splendida città. Per partecipare, dal 2 al 4 luglio, basta acquistare uno o più ticket degustazione e contemporaneamente ritirare il calice degustazione direttamente dai ristoranti partecipanti all'evento o agli info point posizionati a Porte Torre, in via Maestri Comacini di fianco il Duomo, all’incrocio tra via Bernardino Luini e via V Giornate; scegliere quali cantine visitare e infine partire per il proprio personale wine food tour. Continua.

4 . Lake Como Cocktail Week

L’evento che trasforma Como e il suo Lago in un palcoscenico su cui si celebra l’Arte della Mixology e del Food Pairing. Un long weekend di Eventi, Tasting, e Masterclass: Lake Como Cocktail Week si snoda in un itinerario che coinvolge più di 30 Cocktail Bar sparsi per il centro storico, nei ristoranti e negli hotel di lusso che si affacciano sul Lago di Como. Ogni Bartender, dall'1 al 4 luglio, creerà per l’occasione un Signature Cocktail che omaggia il territorio comasco per sentori, ispirazioni e ingredienti. Un drink in Limited Edition, servito soltanto nei giorni dell’evento e accompagnato da un Food Pairing, un piatto, un finger food o un canapè, studiato con lo Chef e che parteciperà alla Competition che eleggerà il Best Cocktail on the Lake. I giudici della prima edizione della Como Lake Cocktail Week hanno eletto “Il Conte del Lario” di Nicholas Sciarabba bartender del "Ristorante da Pietro” come Best Cocktail On The Lake 2019. Continua.