Maltempo sul comasco: situazione ancora instabile e nel weekend sono attesi nuovi temporali

Un luglio metereologicamente davvero pazzo che sta causando danni e disagi incredibili nel comasco.Tanto che il Lario è stato investito da una violenta alluvione. Tuttavia il tempo ancora oggi sarà spiccatamente variabile. Nuvolosità irregolare nella prima parte del giorno con qualche acquazzone o temporale sul comasco, Alpi, Prealpi e zone pedemontane. Nel pomeriggio transito di qualche temporale anche in pianura. Temperature in aumento, clima gradevole, senza afa.

TEMPO INSTABILE, TEMPORALI FREQUENTI

Secondi gli esperti di 3bMeteo, un flusso di correnti umide sudoccidentali interessa il Nord Italia determinando tempo instabile nella prima parte della settimana. Rovesci e temporali saranno frequenti e diffusi su Alpi e Prealpi con accumuli anche abbondanti, alternati a schiarite e momenti asciutti in pianura, dove tuttavia non si escludono fenomeni di forte intensità. Temporaneo miglioramento tra giovedì e venerdì ma in vista del weekend il tempo potrebbe tornare nuovamente molto instabile anche nel comasco dove sono attesi nuovi tempoarali. Temperature su valori in linea con le medie stagionali o lievemente inferiori in caso di precipitazioni.