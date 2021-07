Statale Regina, due giorni di chiusura con blocchi a Laglio e Colonno

Ci vorranno giorni prima che la situazione torni alla normalità, soprattutto sulla sponda del lago di Como attraversata dalla Statale Regina. Ed è proprio su questa strada che si annotano i danni più importanti. Non solo Cernobbio ma anche Laglio e Colonno, dove la strada rimarrà chiusa per almeno due giorni, come comunicato con un post dal sindaco di Tremezzina Mauro Guerra: "Vengono comunicati due giorni di chiusura della Statale 340 Regina con blocchi a Colonno e Laglio". Anche sull'altra sponda si registrano diverse situazioni importanti, oltre a Blevio anche Nesso e Lezzeno sono stateinteressato da frane e smottamenti importanti. In questo caso per la viabilità al momento non ci sono aggiornamenti e la strada rimane chiusa in diversi punti in attesa che la carreggiata venga messa in sicurezza. "Evitate di mettervi in movimento, tutto il Basso Lario è in emergenza", questo l'invito dei sindaco colpiti dal maltempo.