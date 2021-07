Cernobbio devastata dalla furia del maltempo

Cernobbio è stato uno dei Comuni più colpiti dalla furia del maltempo. I corsi d'acqua nella tarda mattinata si sono fatti paurosamente vorticosi e sono tracimati. L'acqua, il fango e i detriti hanno trascinato a valle tutto ciò che trovavano davanti a loro. I crolli non si contano. Auto trascinate e ribaltate dalla forza dei corsi d'acqua che si sono impadroniti delle strade, urla di disperazione e tanta, tanta paura. I danni sono ingenti.

Vigili del fuoco, protezione civile e forze dell'ordine si sono messi al lavoro per sgomberare le strade e mettere in sicurezza edifici e zone particolarmente danneggiati. La strettoia è stata completamente allagata e nei pressi di Villa d'Este si sono accumulati quintali di detriti. Una cosa del genere a Cernobbio forse non si era mai vista. Nel pomeriggio il meteo ha dato un po' di tregua ma si teme per i prossimi giorni. A parte la giornata di giovedì il resto della settimana non promette nulla di buona.