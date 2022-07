5 eventi da non perdere a Como e dintorni nel secondo fine settimana di luglio

Torna la seconda edizione del Wicket Wine Festival, l’8-9-10 Luglio, in collaborazione con la “Festa In Riva” organizzata dalla Canottieri Cernobbio. Il festival è un’occasione per assaggiare nuovi vini e mangiare piatti tipici del territorio direttamente in riva al lago. Come degustare del buon vino. Il festival prevede la partecipazione di diverse cantine che verranno ospitate sul lungolago di Cernobbio. I biglietti acquistati comprendono il calice, la taschina porta calice e diversi gettoni degustazione da spendere nei diversi stand. Continua .

Il Festival Como Città della Musica, organizzato dal Teatro Sociale di Como, dà ampio spazio alla danza. Primo appuntamento è sabato 9 luglio alle ore 21.30 con Kataklò Athletic Dance Theatre con il nuovo spettacolo Back to Dance. Kataklò Athletic Dance Theatre, la più importante compagnia italiana di physical theatre, torna sulle scene inneggiando alla ripartenza: we are Back to Dance! Giulia Staccioli, insieme all’attivo contributo artistico dei sei danzatori in scena, firma uno spettacolo che accosta frammenti differenti, inediti e di repertorio, portabandiera di un messaggio di speranza: “raccogliamo tutti i pezzi, ricostruiamoci, rigeneriamoci, mostriamoci nuovi, ma sempre fedeli a noi stessi. Insomma, torniamo a ballare". Continua .

3 . Always Hop

Fino a domenica 17 luglio 2022 torna ai Giardini a Lago di viale Corridoni a Como, Always Hop, il Festival della birra artigianale. Oltre trenta spine di birre italiane e internazionali, selezionate dal Birrivico di Como, saranno le protagoniste di un viaggio interculturale alla scoperta dell’evoluzione della birra. Birrivico drink project. Quest’anno la proposta si allarga: ai birrifici artigianali si affiancano anche nuovi fermentati e cocktail. Le novità. Nasce inoltre Birrivico drink project: degustazioni guidate, laboratori di degustazioni per condividere la passione per la birre a approfondire temi e prodotti specifici. E ancora nuovi fermentati: sidri, kombucha e kefir…un po’ come per le birre, ce ne saranno per tutti i gusti. Continua.

4 . Zelbio Cult

Si riapre la stagione di Zelbio Cult con gli appuntamenti curati da Armando Besio. Tanti ospiti per otto serate che parlano di arte, letteratura, sport, musica e teatro. E quest'anno c'è anche una serata dedicata al mondo del fumetto. L'apertura è sabato 9 luglio con lo spettacolo - reading: “Dora pro nobis”: tratto dal libro Malamore di Concita De Gregorio. Federica Fracassi (voce) e Lamberto Curtoni (violoncello, autore delle musiche) duettano sulla tumultuosa relazione tra Dora Maar, grande fotografa esponente del Surrealismo, e Picasso. A lei – sua musa ispiratrice - si deve tutta la documentazione fotografica sulla realizzazione del quadro Guernica: la loro travagliata relazione durò 10 anni, e Dora ne uscì devastata, pagando un prezzo altissimo con la reclusione in una clinica per la salute mentale. Federica Fracassi è una protagonista di primo piano della scena teatrale italiana, e qui interpreta Dora con grande intensità e sensibilità. Da non perdere. Continua.