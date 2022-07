Le 10 migliori idee per una gita sul lago di Como a luglio

Secondo weekend di luglio in cui il meteo prevede ancora tanto sole. Ecco quindi qualche suggerimento, oltre agli eventi che trovate qui, tra le innumerevoli gite che si possono fare sul lago di Como. Qualche meta per trascorrere questo lungo fine settimana di giugno all'aria aperta alla scoperta delle tante bellezze del nostro magico territorio. Una guida con tutte le escursioni sul Lario: in barca, al lido, in spiaggia. E ancora, i percorsi romantici e un aperitivo e una cena con vista mozzafiato. 1 . Aperitivo in Vigna C'è un grande ritorno ai lavori della terra. Un ritorno alle radici, alle tradizioni contadine del nostro Paese, che riguarda sia i più giovani sia chi ha deciso di cambiare radicalmente vita. È il caso, ad esempio, di Francesco Orru, ex manager che ha lasciato giacca e cravatta in città e si è trasferito sul lago di Como per avviare una piccola azienda agricola a vocazione vitivinicola. Vinificazione a Bellagio, dove Cascina Teresina ha la cantina per la vinificazione, e vigne sul Lago di Como, a Zelbio, ed in Valtellina a Teglio, dove Francesco ha imparato a fare il vino con un'anima rivolta al rispetto per la natura. L’azienda è a conduzione familiare, la produzione è limitata, senza alcuna pretesa di assumere dimensioni industriali. Amando gli animali, pur non avendo un’attività zootecnica vera e propria, Francesco alleva un gregge di pecore nane Ouessant, una razza che era in via estinzione, che costituiscono un piccolo nucleo di simpatici ed amichevoli animali che allietano la vita in campagna. Continua. 2 . Aperitivo per gli occhi Se siete in cerca di un posto tranquillo, lontano dai rumori e dal caos della città, vi proponiamo la nostra guida all'aperitivo sul lago di Como. Abbiamo scelto alcuni luoghi iconici dove poter fare un gustoso aperitivo senza rinunciare al panorama unico del nostro Lario, che in estate si fa ancora più seducente. Da Como fino a Cremia, muovendoci da una sponda all'altra del lago, toccando Torno, Tremezzo, Lenno, Bellagio, Faggeto, Carate Urio, Laglio e Cernobbio. Scopriteli tutti e trovate il vostro preferito. Continua. 3 - Trattorie con vista In questa bella stagione primaverile i ristoranti del Lago di Como tornano ed essere particolarmente ricercati anche per le loro terrazze all'aperto. Un'occasione incredibile per godere di una vista unica insieme alle prelibatezze culinarie del lago di Como. Anche in questo caso, così come quando abbiamo dedicato un articolo ai Master Chef lariani, abbiamo scelto cinque locali fa raggiungere dopo una bella passeggiata sul Lario. Nessuna pretesa di fare classifiche, solo un suggerimento basato sulla storia, sulla tradizione e soprattutto sul panorama offerto in tavola dalle terrazze di queste trattorie che si affacciano sul lago più bello del mondo offrendo la cucina della tradizione. Continua.

4 . Le spiagge più belle Il Lago di Como può vantare ben 170 chilometri di coste. Così, tra lidi e spiagge libere, non mancano i luoghi dove passare qualche ora a prendere il sole e fare un tuffo nel Lario. In questo articolo abbiamo raccolto le 10 migliori spiaggette, facilmente raggiungibili da terra ma certamente anche in barca, quasi tutte sono infatti dotate di un comodo attracco. Continua. 5 . I lidi più belli Ecco una guida con tutti i lidi del nostro incantevole Lario. Location per tutte le esigenze con e senza piscina ma sempre con il lago più bello del mondo a fare da sfondo a un giorno di relax. Da Como fino a Cadenabbia, ecco un piccolo viaggio rinfrescante tra le spiagge attrezzate più amate dai comaschi e dai turisti in questa bella stagione. Ovviamente iniziamo dalla città, alla quale è stata finalmente restituita la sua spiaggia pubblica più amata. Dieci lidi, dieci luoghi dove vivere questi caldi giorni d'estate dalla mattina fino a sera con gli amici o la famiglia. Eccoli tutti. Non vi resta che prendere il costume e sceglierne uno. Continua.

6 . Il lago in barca

Con l'arrivo della bella stagione, e per chi non possiede una barca, il Lario offre molte possibilità per noleggiarne una anche senza patente nautica. L'offerta non manca e ci sono possibilità per tutte le tasche. Vediamo intanto quindi sono le norme da rispettare e dove ci si può rivolgere per affittare un motoscafo e scoprire il Lago di Como attraversandolo nei suo angoli più nascosti e incantevoli. Osservare le ville più importanti dalla barca è un'esperienza unica. Le regole. Una barca che ha una lunghezza dello scafo sino a 10 metri viene classificata come “natante”. 6 metri per una barca a vela. Non è soggetta ad immatricolazione, non c’è alcuna “targa” (viene considerata “bene mobile” come una bicicletta). Se il motore ha una potenza inferiore ai 40 cv non è necessaria la patente nautica per condurlo in tutto il lago. Continua.

7 . Escursioni romantiche

Insieme ai magnifici 10 borghi del lago di Como, ecco anche qualche suggerimento per affrontare la bella stagione all'insegna della bellezza. Una piccola guida per trascorrere questi giorni di quasi estate all'aria aperta tra le bellezze del nostro territorio. Così, inseguendo il sapore delle leggende, dell'arte e della magia del Lario, ecco dieci idee per escursioni e passeggiate alla portata di tutti in alcune delle nostre più suggestive location con vista mozzafiato. Continua. 8 . Salendo al fresco Salire in quota, a piedi o in mountain bike, è un'esperienza che offre diverse opportunità anche in primavera. Così, insieme alle 5 migliori camminate del Lario, abbiamo scelto dieci rifugi da raggiungere in poco tempo da Como. Non occorre essere esperti scalatori: a queste mete ci possono arrovare facilmente tutti e non sono necessarie attrezzature particolari in questa stagione: occorrono solo un paio di scarponcini da montagna ma soprattutto buone gambe. Da queste vette si godono incredibili panorami. E soprattutto di luoghi mai affollati. Continua. 9 . Il gioiello del Lario Uno dei gioielli del lago di Como, un bene davvero prezioso, il più visitato d'Italia tra quelli dei proprietà del Fai. Osservarla dall'acqua del lago, dall'interno del suo magnifico parco o dall'alto, cambia poco: questa sontuosa dimora restituisce sempre stupore. Naturalmente stiamo parlando di Villa del Balbianello in Tremezzina. Su una penisola da cui si godono scorci incantati del Lario, questa elegante e romantica dimora del XVIII secolo e il suo stupefacente giardino hanno ospitato letterati e viaggiatori fino al suo ultimo proprietario, Guido Monzino. Lasciata in eredità al FAI da Guido Monzino, nel 1988. Continua.

10 . Tramonto sul Lario

Che il Lago di Como sia tra i più belli del mondo (per qualcuno è addirittura il più bello) è cosa nota ormai nei quattro angoli del globo, ma per quanto i Lario sia famoso è sempre una scoperta, anche per chi abita in questo splendido territorio. Impossibile fare una classifica dei posti più belli da visitare lungo queste sponde e in queste piccole valli, ma qualche consiglio, soprattutto ai visitatori che provengono da fuori provincia, non può certo guastare. Ecco allora non una classifica ma un elenco di cinque dei posti più belli, caratteristici o particolari dai quali ammirare senza paura degli assembramenti il tramonto sul Lago di Como. Continua.