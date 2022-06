Wicket Wine Festival, il buon vino in riva al lago di Como

Una manifestazione che affonda le radici nella tradizione e, dal cosiddetto "Borgo", allunga le fronde fino ad abbracciare le aree circostanti fino a Via V Giornate e Villa Bernasconi. Un evento organizzato dal Comune di Cernobbio in accordo con l'Associazione Turismo e Commercio e in collaborazione con la start-up Wicket Events, una Festa in 'versione allargata", caratterizzata da numerose iniziative enogastronomiche e di intrattenimento dislocate in vari punti del territorio, che per l'occasione saranno ornati con caratteristici allestimenti.

Come degustare del buon vino

Il festival prevede la partecipazione di diverse cantine che verranno ospitate sul lungolago di Cernobbio. I biglietti acquistati comprendono il calice, la taschina porta calice e diversi gettoni degustazione da spendere nei diversi stand.

Dove assaggiare del buon cibo

Non solo vino: sul lungolago sarà presente un’area food gestita dall’associazione Canottieri di Cernobbio con un’ampia proposta gastronomica.

Non solo vino

Durante i 3 giorni di festival potrai assistere a concerti, eventi e interviste, durante e dopo l’orario di chiusura delle degustazioni.

Le date del Wicket Wine Festival,

Venerdì 8/7 dalle 17:00 alle 24:00, chiusura eventi 24

Sabato 9/7 dalle 17:00 alle 24:00, chiusura eventi 24

Domenica 10/7 dalle 17:00 alle 24:00, chiusura eventi 24