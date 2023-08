Notte di San Lorenzo con il naso all'insù a Ponna, alla scoperta del magico borgo

Prezzo non disponibile

Giovedì 10 agosto Ponna accoglierà una delle tappe della 4^ edizione di Cortintelvi. Una serata magica non solo per i contenuti, ma anche per lo scenario magico scelto dagli organizzatori: Piazza Ugo Ricci a Ponna Superiore, proprio a un passo dal Cielo.

La serata, che avrà inizio alle 20.30, prevede una visita guidata alla scoperta del Borgo di Ponna con la visita al "Museo C'era una volta" e "la Casa delle Bambole". Dalle 21.30 tutti in platea con la proiezione di quattro cortometraggi:

Libero - Maurizio Rigatti

Agriope - Giulia Palaia

Qualcosa resta - Pasquale Napolitano

C'era una volta - parte 3 - Gigi Ceresa.

La serata è stata organizzata in collaborazione con l'Amministrazione Comunale di Ponna.