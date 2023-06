Alla Pinacoteca di Como la mostra del giovane fotografo Riccardo Pravettoni: uno sguardo differente

Inaugurata in occasione del Secondo Convegno sull'Autismo, prosegue sino a domenica 18 giugno, alla spazio Campo Quadro della Pinacoteca di Como, una selezione di opere fotografiche del giovane autore Riccardo Pravettoni. Nato a Pavia nel 1997, lungo tutta la vita ha percepito il mondi con uno sguardo differente. Uno sguardo apparentemente disinteressato, in realtà molto focalizzato, guidato dalla sindrome dell’autismo.

Uno sguardo che gli ha offerto molteplici capacità, tanto mirate, così come interiorizzate, uscendo per natura dal suo essere, da schemi predeterminati. L'assoluta bellezza della natura, l'introspezione del pensiero umano, la riflessione sulla propria esistenza, sono l'essenza del suo pensiero fotografico. Lo scorrere del tempo, inteso come momenti di vita vissuta, sono impressi dalla sua macchina fotografica, con una sequenza logico temporale, affidandosi ad uno stile che modifica di volta in volta per esaltare la peculiarità di quel momento.

La mostra sarà visitabile durante gli orari di apertura della Pinacoteca di Como (martedì - domenica 10.00 - 18.00) ed è compresa nel biglietto d'ingresso al Museo. La mostra si inserisce all'interno di una serie di iniziative promosse dai Musei civici di Como che promuovono l'arte e la cultura come cura, benessere e miglioramento della qualità della vita che da essi deriva.