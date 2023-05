Speciale trekking sul lago di Como: alla scoperta della bellezza che gira intorno a Villa del Balbianello

I Beni del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS sono strettamente connessi ai territori di cui fanno parte per geografia, storia, eredità artistica, ma anche per il legame con le comunità. Per far conoscere e valorizzare i “contesti” in cui essi si trovano, sabato 27 e domenica 28 maggio 2023 il FAI condurrà il pubblico Alla Scoperta dei Circondari e proporrà visite straordinarie, passeggiate e trekking. Saranno guide esperte a raccontare il paesaggio, le tradizioni e la cultura che caratterizzano i territori cui appartengono i tesori d’arte e natura tutelati dalla Fondazione.

Sono 11 i Beni, da Nord a Sud, coinvolti nell’iniziativa che porterà a scoprire percorsi insoliti e ammirare scorci inediti e monumenti meno noti ma dal forte valore identitario. Ognuno di questi è uno scrigno di storie che raccontano la vita delle persone che li vivono e li hanno vissuti, curati e amati. Un territorio, infatti, non si costituisce solo di luoghi, ma anche di artigianato, gastronomia e usanze tramandate da generazioni: per questo, nel “piccolo viaggio” alla scoperta dei circondari non mancheranno approfondimenti di taglio storico-culturale e degustazioni di prodotti tipici.

Anche alcuni dei Beni FAI in Lombardia diventeranno punti di partenza per l’esplorazione dei “Circondari”.

Ad esempio sul Lago di Como, dove sabato 27 e domenica 28 maggio alle ore 10 prenderà il via da Villa del Balbianello una speciale camminata guidata alla scoperta della bellezza e della storia del territorio di Tremezzina . Si tratta di un “Trekking tra storia, natura e cultura” che partirà dal giardino della Villa fino alla punta estrema del dosso di Lavedo con i suoi scorci panoramici. Percorrendo un tratto di Greenway, si giungerà alla Chiesa di Sant’Andrea, significativa testimonianza di architettura romanica del territorio. Saliti al borgo di Molgisio, si visiteranno le prime cappelle del Sacro Monte della Beata Vergine del Soccorso, parte del patrimonio Unesco; da qui, un panoramico sentiero tra lago, monti e ulivi, condurrà alla Torre medievale del Soccorso, detta anche del Barbarossa (Bene FAI), che domina il Lario con la sua massiccia mole quadrangolare.

Sulla via del rientro si visiterà la Chiesa romanica di Sant’Agata e si attraverseranno il borgo di Carate e quello di Campo, ammirando, dall’esterno, la seicentesca Villa del Balbiano. Durante il percorso, si farà inoltre tappa al Giardino della Velarca, la casa-barca progettata dai più prestigiosi architetti milanesi del tempo, lo studio BBPR, e donata al FAI da Aldo e Maria Luisa Norsa nel 2011, che nell’autunno del 2023 tornerà al suo pontile, dopo lunghi e complessi lavori di recupero. Oltre al racconto del più curioso tra i Beni del FAI, verrà illustrato in via del tutto eccezionale il cantiere di restauro in corso nel piccolo terreno dove è sempre stata ormeggiata la dimora galleggiante.

L’evento si svolge con il Patrocinio del Comune di Tremezzina. Villa del Balbianello è Museo riconosciuto da Regione Lombardia.

Orario, durata ed equipaggiamento richiesto: I trekking in programma sabato 27 e domenica 28 maggio si svolgeranno con Accompagnatrice di Montagna in gruppi di massimo 25 persone, con partenza alle ore 10 dalla biglietteria di Villa del Balbianello.

Durata: 8 ore; livello di difficoltà medio.

Equipaggiamento richiesto: scarpe e abbigliamento da trekking, acqua, macchina fotografica; pranzo al sacco.

Costo trekking (visita a Villa del Balbianello non inclusa):

Intero €40; Iscritti FAI, Residenti Comune di Tremezzina e Ridotto 6-18 anni € 30; Ridotto 0-5 anni gratuito.

Per informazioni: www.villadelbalbianello.it; Villa del Balbianello, via Guido Monzino 1 – Tremezzina tel. 0344/56110, e-mail faibalbianello@fondoambiente.it.