Lago di Como, le 7 magiche tappe della Greenway

Immersa nello splendido paesaggio naturale della sponda occidentale del Lago di Como, la Greenway è una piacevole passeggiata adatta a tutti e a tutte le stagioni. Copre un percorso di circa 10 km seguendo a tratti l’Antica Via Regina. Il bello di questa camminata è che si attraversano i borghi e si gode di meravigliose vedute del Lario. L’itinerario si può dividere in 7 tappe, da Colonno a Sala Comacina, da Sala Comacina a Ossuccio, da Ossuccio a Lenno, da Lenno a Mezzegra, da Mezzegra a Tremezzo, da Tremezzo a Griante, da Griante alla fine della Greenway. Vediamole nel dettaglio.

1 . Da Colonno a Sala Comacina

All'entrata dell'abitato di Colonno si prende la via Cappella che sale a sinistra seguendo i cartelli che indicano la Greenway del Lago. Il percorso segue via Civetta e immette nel centrostorico del paese. Superata la discesa a lago che porta alla piazza principale (a 200 m circa) e l’antico ponte sul torrente Pessetta, si esce dall'abitato in leggera salita.Si prosegue verso Sala Comacina sul tracciato, a mezza costa, della vecchia strada Regina che attraversa appezzamenti terrazzati e piccoli uliveti, offrendo ampie vedute sul Lario.

2 . Da Sala Comacina a Ossuccio

Dopo circa mezz'ora di agevole camminata si entra nell'abitato di Sala Comacina arrivando alla cappella di San Rocco.Dalla cappelletta di San Rocco (da cui scende una scalinata verso il nucleo storico medioevale e il porticciolo di Sala, 300 m circa) si lascia la strada asfaltata per imboccare il proseguimento della Greenway in alto a sinistra con una splendida vista sul lago e sull'Isola Comacina.

3 . Da Ossuccio a Lenno

Dopo il ponte sulla valle di Premonte si entra nel comune di Ossuccio e si scende verso la frazione di Spurano attraversando la strada statale. Raggiunta la chiesa di San Giacomo si riattraversa la strada statale e si risale verso il santuario della Madonna del Soccorso. All'incrocio con via Castelli si prosegue a destra attraversando il paese con vista sul campanile di Santa Maria Maddalena e dopo la rotonda si scende nella frazione di Isola. Passata la chiesa dei SS. Eufemia e Vincenzo si attraversa la statale per passare davanti alla bellissima Villa Balbiano.

4 . Da Lenno a Mezzegra

Attraversando il nucleo storico di Campo di Lenno, fra stretti vicoli e discese a lago si passa dinanzi all'ingresso di villa Monastero e, superato un breve percorso promiscuo, si prosegue costeggiando il Dosso di Lavedo, sulla destra, e il campeggio, sulla sinistra. Poco oltre l'albergo Lavedo è possibile deviare verso Villa Balbianello o proseguire lungo la Greenway fino al Lido di Lenno. Si continua sul lungolago costeggiando le ville storiche e la piazza con la chiesa di Santo Stefano e il battistero di San Giovanni, per arrivare all'imbarcadero, con servizio di battello e aliscafo.

5 . Da Mezzegra a Tremezzo

Dall'imbarcadero di Lenno una passerella sul torrente Pola porta nel comune di Tremezzo con un percorso a lago a ridosso dell'Hotel San Giorgio. Risalendo un viottolo in acciottolato e attraversata la strada statale, si sale a Mezzegra. Dopo circa 10 minuti di salita si sbuca su via Pola e si svolta a destra. Al successivo bivio si svolta a sinistra in via Pola vecchia e, dopo la chiesa di S. Giuseppe, si prosegue verso la chiesa di S. Abbondio dal cui sagrato si gode uno splendido panorama sul lago e sul promontorio di Bellagio. Passata la chiesa, si prosegue sulla strada in discesa per arrivare al settecentesco Palazzo Brentano. L’antico palazzo apparteneva alla potente famiglia lariana, che fece fortuna con il commercio soprattutto in Olanda e Germania. I mercanti della Tremezzina, partiti come mercanti di agrumi, olio d’oliva, alloro e castagne prodotti del territorio, occuparono posti chiave nel commercio europeo. In tutte le città del nord dove la Compagnia delle Indie Orientali portava le prime spezie, c’erano rappresentanti delle famiglie Brentano, Mainoni, Pini e Carli. Con il tempo molti di questi commercianti si arricchirono notevolmente e costruirono nei loro paesi natali splendidi palazzi. Si attraversa il nucleo antico di Bonzanigo per poi sbucare sulla strada nei pressi del Palazzo Rosati del XVII secolo. Si scende verso lago per svoltare a sinistra in via delle Gere.

6 . Da Tremezzo a Griante

Dopo il ponte sul torrente Bolvedro comincia la discesa verso il lago fino ad incrociare, al termine di via Monte Grappa, la strada statale. Il tratto terminale della Greenway del Lago è interamente lungolago su un percorso protetto a fianco della Strada Statale. Subito dopo Bolvedro sulla sinistra si supera villa "La Quiete" e si prosegue verso il Parco Olivelli. Usciti dal parco si passa sotto il portico dell'hotel "La Darsena" e sempre lungo il lago si passa l'imbarcadero di Tremezzo (con servizio di battello e aliscafo) per arrivare al nucleo storico di Tremezzo con i caratteristici portici con bar e negozi. Una piacevole variante, di circa 350 m. permette di attraversare i vicoli e le stradine dell'interno di Tremezzo ritornando sulla Greenway subito prima del Grand Hotel Tremezzo e di Villa Carlotta.

7 . Da Griante alla fine della Greenway

Dopo il Grand Hotel Cadenabbia, il percorso prosegue verso l'imbarcadero di Cadenabbia (con servizio traghetto auto) e verso la frazione di Maiolica dove, nei pressi del Lido, termina la Greenway.