Slow Lake Como: passeggiata tra la natura incantata e l'archeologia industriale della Val Senagra

La valle del Senagra è uno dei luoghi più belli e meno conosciuti del Lago di Como. Qui il fiume Senagra scorre a volte placido, a volte impetuoso. Lasciamo il centro di Menaggio per guidarvi alla scoperta di questo luogo magico, dove le bellezze naturalistiche si fondono con curiose e importanti tracce storiche.

Una semplice passeggiata attraverso l’antico borgo di Loveno dove incontreremo stretti vicoli che si aprono improvvisamente su spettacolari vedute del lago e di importanti ville storiche. Proseguendo verso il cuore della valle, magico e poco frequentato, incontreremo un ponte sospeso e la prova della storia produttiva di questo luogo. Ci attendono, una vecchia fabbrica di mattoni, ora trasformata in museo, e una vecchia fabbrica di chiodi che ora è un agriturismo ed un allevamento sostenibile di trote e storioni. Per prenotare cliccare qui.

Prezzi

Gruppo Aperto

Adulto (dai 15 anni in su): € 15.00

Bambino (dai 3 ai 14 anni): € 10.00

Adatto a tutte le età

I bimbi sotto i 3 anni non pagano

Calendario, durata e punto di ritrovo

h 10.00 - 3h

Menaggio (CO).

Servizi inclusi

Itinerario guidato lungo i sentieri del Valle senagra; assicurazione.

Informazioni aggiuntive

Gruppo Aperto: i tour per gruppi aperti avvengono in date prestabilite e partono con un minimo di 8 partecipanti. Nel caso in cui non venga raggiunto questo numero di partecipanti, ti contatteremo per riprogrammare o emettere un rimborso.

Speciale Famiglia / Gruppo Privato: questa formula ti consente di prenotare un'esperienza esclusiva per la tua famiglia o per il tuo gruppo di amici. Puoi scegliere la data che preferisci e la partenza è garantita. Non esitare, contattaci!

Difficoltà: Adatto a tutti! si svolge su comodi sentieri con dislivelli modesti. Adatto ad escursionisti anche poco allenati.

Attrezzature e abbigliamento: adatto ad escursioni su sentieri.

Bambini: i bimbi amano questi luoghi e questa passeggiata. E’ necessaria però l’abitudine a camminare, anche se non su sentieri impegnativi. Contattaci per maggiori indicazioni.

Mob. +39 392.0279675 - info@slowlakecomo.com