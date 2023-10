Sentieri di foglie sul lago di Como: magie d'autunno a Villa Erba

Nel format “CernobbioeVillaErba2023: un anno di arte, musica e spettacolo” è in arrivo, domenica 29 ottobre, il quarto e ultimo appuntamento de “Le 4 Stagioni di Villa Erba”, promosso da Villa Erba, con il patrocinio del Comune di Cernobbio e in collaborazione con il Teatro Sociale di Como AsLiCo.

“Sentieri di foglie” è il titolo della giornata dedicata all’autunno, che vedrà alternarsi numerosi eventi dal mattino fino alla sera nella splendida Villa antica, tutti a ingresso libero previa prenotazione.

La giornata prende il via alle ore 10.30 in sala Contessa con l’esposizione e laboratorio artistico “Personaggi in carta e ossa” a cura di Carlotta Di Stefano e Monica Ceccardi e rivolto ai bambini di età compresa tra i 5 e gli 8 anni. Partendo dall’osservazione delle illustrazioni e dall’ascolto di un racconto, narrato da Monica Ceccardi, che le unisce, i partecipanti saranno invitati a realizzare uno o più personaggi con matite colorate, pennarelli, pastelli e carte fantasia. Nuovi personaggi che troveranno posto tra gli altri e insieme ai quali potranno magari, a loro volta, essere protagonisti di una nuova storia. Illustrazioni e narrazione saranno inoltre disponibili on line sui siti degli enti promotori e collaboratori. Alle ore 11.00, come perfetta conclusione delle 4 stagioni di Villa Erba, Le quattro stagioni di Vivaldi risuoneranno all’interno della Villa antica con l’esecuzione dell’Ensemble Barocco del Conservatorio di Como. Si esibiranno Alice Cansirro Cortorillo (violino solista), Daniele Rumi (violino I), Francesca Conte (violino II), Ludovico Matteo Carangi (viola), Matilde Pesenti (violoncello), Davide Dell’Oca (clavicembalo).

La giornata prosegue alle ore 14.30 e alle ore 16.00 con le visite guidate a Villa Erba: una rivolta agli adulti, condotta da Donatella Bonini e arricchita da un omaggio per immagini a Luchino Visconti con titolo “Vaghe stelle dell’orsa” a cura di Mario Bianchi e una rivolta ai più piccoli, a partire dai cinque anni, dal titolo “Bellissima Villa Erba” realizzata da Cristina Quadrio e Maria Pia Mazza.

Nella Sala Feste, alle ore 18.00, andrà in scena “Suite dal gran ballo del Gattopardo” con le Dame ed i Cavalieri della Compagnia Nazionale di danza storica diretti da Nino Graziano Luca che coinvolgeranno il pubblico presente invitando tutti a prendere parte al Gran Ballo, danzando ed esibendosi con la possibilità, per l’occasione, di affittare il costume d’epoca all’Atelier Celeste Costumi storici & teatrali di Maslianico.

Uno spettacolo elegante, divertente ed emozionante anche per il repertorio musicale: da Verdi a Rota, da Ziehrer a Strauss, Gattopardo. Il tutto arricchito dallo slancio creativo e dall'accuratezza filologica delle ricerche di Nino Graziano Luca che plasma le indicazioni tratte dai testi dell’epoca in veri e propri capolavori del bello, facendole diventare patrimonio collettivo ed accessibile a tutti.

La lunga giornata che celebra la stagione autunnale si chiude alle 21.00 con il Quartetto Antonelliano dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai che eseguirà le più suggestive colonne sonore del cinema italiano e internazionale. Tra queste, per citarne alcune: Indiana Jones del compositore John Williams, Mission impossibile di Lalo Schifrin, James Bond di Monty Norman, Re Leone di Elton John, Cenerentola di Mack David, Al Hoffman & Jerry Livingston. Il concerto è organizzato in collaborazione con la Fondazione La Società dei Concerti di Milano.

Non manca, a completamento della variegata offerta di eventi, il programma “Fuori Villa” di Villa Bernasconi. Al mattino, alle ore 10.00, la visita giocata con premio finale “Cacciatori botanici – le foglie di Villa Bernasconi”, a cura di Giorgia Acquaviva e rivolta a partecipanti over 18. Si tratta di una vera e propria caccia botanica, dove le specie da scovare sono riproduzioni fedeli alla realtà riprodotte nei decori liberty della villa, che raccontano storie legate alla villa e ai simbolismi del passato. Questa visita speciale dedicata alle foglie prevede un approfondimento sulla loro forma. Attraverso l’uso di erbari e schede botaniche, si osserveranno le decorazioni per apprezzare la ricchezza di forme appartenenti alle differenti famiglie botaniche. Si parlerà di fotosintesi e dispersione di acqua e delle diverse consistenze, toccando infine il tema delle piante caduche e sempreverdi.

Per i più piccoli dai 6 agli 11 anni il Teatro dei Burattini di Como con Riccardo Anzani e in collaborazione con Orticolario organizza, dalle 15.00 alle 17.00, il laboratorio botanico “Le impronte delle foglie” durante il quale i bambini potranno realizzare una tavoletta di impronte di vegetali descritte da Plinio Il Vecchio nella Naturalis Historia.

Chiude alle 17.00 “La cerimonia del tè” a cura della Compagnia del Lago Maggiore e con la presenza dell’agronomo Anna Zottola che presenterà il primo tè italiano, in purezza e in miscela, prodotto dalle foglie di Camellia sinensis.